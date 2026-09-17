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鎖定日企業級市場！鴻海揪夏普進擊AI伺服器 推出搭載輝達GPU產品

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者蕭君暉／台北報導
日媒報導，鴻海集團結合夏普（Sharp）進擊AI伺服器市場。路透
日媒報導，鴻海集團結合夏普（Sharp）進擊AI伺服器市場。路透

日媒報導，鴻海集團（2317）結合夏普（Sharp）進擊AI伺服器市場。

夏普宣布，與母公司鴻海集團開發新事業，開始接受AI伺服器訂單，銷售搭載輝達（NVIDIA）GPU晶片，運用鴻海集團的製造優勢，搶進日本的企業級伺服器市場。

夏普將以自有品牌，銷售裝配八顆GPU的企業級伺服器「NVIDIA RTX Pro」，由鴻海集團在日本以外地區製造，並將探索在日本國內生產。夏普預測，到2030年度時的銷售將為2,500億日圓（約新台幣512.5億元）。

這款AI伺服器初期將聚焦推論應用，與設置於大型資料中心、用於訓練模型的伺服器不同，推論伺服器主要部署於企業內部，未來夏普亦計劃將業務進一步延伸至實體AI（Physical AI）等應用領域。

為深耕日本本土市場，夏普將活用過往為便利商店多功能事務機所打造的全國維修網絡，提供強大的售後維護支援。同時，夏普正與Daiwabo資訊系統公司、Ryosan菱洋及Tomorrow Net合作，由Daiwabo和Ryosan菱洋擔任銷售代理商，Tomorrow Net處理營運與維護事宜，相關營收將從明年度開始認列。

鴻海集團在全球伺服器代工市場的市占率約40%，在記憶體和其他伺服器零組件供應緊俏之際，夏普將仰賴鴻海集團的採購與生產能力。夏普在日本市場將運用遍布全國的維修服務網。

夏普社長河村哲治表示，夏普業務涵蓋家電與工業設備等廣泛硬體，推出AI伺服器是將AI落實於日常生活與工作的重要策略之一。夏普AI伺服器事業部負責人宇德浩二亦指出，「在AI伺服器市場，當前出現零組件取得困難、交期延誤等問題。夏普將善用與鴻海的緊密關係，精準對接客戶需求與供貨現況」。

據悉，夏普AI伺服器初期是在台灣製造，未來夏普也計劃與鴻海共同在日本生產伺服器，而夏普龜山工廠是可能的生產據點之一。

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