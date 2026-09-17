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三星記憶體模組委外 封測廠典範、華泰也有甜頭

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

三星衝刺HBM，擬將傳統記憶體模組與固態硬碟（SSD）委外生產，創見（2451）、宇瞻（8271）等台系模組廠奪單呼聲高之際，封測廠典範、華泰（2329）也迎來爭取新訂單的契機。

業界指出，典範（3372）與創見長期合作，具備承接客戶新增加工需求的基礎；老牌記憶體封測廠華泰則橫跨記憶體封測與伺服器代工，爭取商機更有左右逢源的條件。

業界說，從既有合作關係來看，業界看好，創見若能深化與三星業務往來，進一步擴大成品出貨，典範便有機會爭取相關封測需求，後續成長關鍵在於新增訂單能否銜接現有製程、帶動產線利用率提升，將客戶端的商機轉化為實際加工量，增添營運動能。

華泰部分，法人指出，華泰憑藉多元客戶布局，掌握不同記憶體業者的委外需求，主要封測客戶包括金士頓、群聯（8299）及江波龍，並透過EMS業務切入伺服器製造。

華泰 封測 三星

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