華邦電斥資11.2億美元買下英飛凌記憶體事業 重啟Spansion品牌

華邦電（2344）今（16）日宣布，董事會今日核准斥資11.2億美元，收購英飛凌旗下的Infineon Technologies LLC 編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與鐵電隨機存取記憶體（ F-RAM）事業100% 股權。交易金額為11.2億美元，並將於交割前依股份購買協議所訂的相關規定進行調整。

華邦電表示，這項交易預期將進一步拓展華邦電全球研發資源，並強化全球供應能力及客戶服務。

華邦電強調，將延攬來自10多個國家的專業人才，並進一步拓展供應鏈合作夥伴。標的公司總部位於美國加州聖荷西，在記憶體解決方案領域擁有逾30年的豐富經驗，並憑藉完整且具差異化的產品組合，深受客戶信賴。本交易完成後，標的公司將以「Spansion」為名。

華邦董事長暨執行長焦佑鈞表示，非常高興能重新以「Spansion」作為收購公司的名稱及商標。Spansion 過去曾是記憶體產業的先驅，締造多項創新成果與技術突破，並為資訊科技產業的發展帶來重要貢獻。我們深感榮幸，能再次以『Spansion』之名傳承這份使命。

華邦電在重訊時表示，這項交易預計於 2027 年下半年完成，仍須符合股份購買協議所載之各項交割條件，包括取得必要之主管機關核准。這項交易完成後，華邦電將直接或間接持有標的公司100% 股權。標的公司將依循其既有營運模式，獨立營運並以美國為總部所在地。

由於華邦電已是全球NOR Flash市占第一供應商，透過收購英飛凌的記憶體事業，並重返老牌Spansion品牌，預料透過雙品牌運作，有利擴增NOR Flash市占，也加入新型記憶體F-RAM的研發陣容實力，卡位新型記憶體商機。