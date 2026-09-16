快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

林宜敬率團訪美交流AI與資安議題 深化數位韌性合作

中央社／ 台北16日電

數發部長林宜敬日前率團赴美，與美國政府部門、重要智庫，以及MetaOpenAIAmazon等國際科技企業交流，聚焦人工智慧（AI）、資安數位治理及通訊韌性等議題，與政策制定者及業者對話，將持續深化台美在AI、資安及關鍵基礎設施韌性等領域合作。

數發部今天發布新聞稿表示，林宜敬日前率團赴美國華盛頓特區，代表團與美國行政部門，以及哈德遜研究所（Hudson Institute）、戰略暨國際研究中心（CSIS）、特別競爭研究計畫（SCSP）及保衛民主基金會（FDD）等智庫交流，聚焦AI戰略、科技競爭、資安及數位韌性等議題。

數發部指出，台灣推動主權AI及AI模型評測的經驗，成為此次交流的重要議題。林宜敬說，台灣正透過正體中文及在地資料，發展主權AI能力，並建立模型評測機制，實際檢視國際AI模型對台灣相關議題的理解與表現，將評測結果提供業者參考，促進模型持續改善。

林宜敬表示，當AI日益影響人們對世界的理解，某些威權國家正試圖透過AI重新解釋過去的歷史，進而主導人類社會未來的發展，因此台灣更應掌握自己的資料、語言與觀點，也要確保台灣、美國等民主國家的觀點，能在AI時代被正確理解。

數發部指出，此次與美方交流，代表團就資安防禦、威脅情資共享、情境推演、後量子密碼及先進AI（Frontier AI）等議題深入交換意見，分享台灣第一線應對網路威脅的實務經驗，並探討AI技術在資安防禦上的應用可能。

數發部表示，訪美期間也特別安排與Meta、OpenAI及Amazon等國際科技企業交流，從產業第一線了解AI安全、平台治理及通訊韌性等技術發展與實務挑戰，讓政策討論不只停留在理念，也能進一步對接技術與應用。

數發部指出，與OpenAI交流時，雙方聚焦AI快速發展下的資安防禦，探討運用先進AI強化威脅分析、漏洞發掘及事件應變；與Meta就防詐、AI生成內容及平台治理交換意見，並討論在兼顧隱私的前提下，發展更完善的年齡及身分驗證機制；與Amazon則就低軌衛星通訊交換意見，掌握相關服務及在台發展情形，持續強化多元通訊能力。

數發部表示，此次訪美串聯「政府政策對話、智庫戰略交流及科技產業合作」三個層次，一方面掌握美方對AI、科技安全及數位韌性的政策思考，另一方面也將台灣的政策需求與實戰經驗帶進國際對話，並直接與全球科技企業討論具體合作的技術與應用。

林宜敬 資安 韌性 數位 OpenAI Amazon Meta

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI自主抗衡大國／我衝算力 打造有「台灣觀點」的AI

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

川習二會AI過招／美中AI會談 習訪美前談得成？

AI放緩掀議論 專家：關鍵在自我控管、產業走向成熟之路

相關新聞

芯鼎董事長羅森洲因業務繁忙辭任 將於9月24日生效

影像SoC廠芯鼎（6695）16日公告，董事長羅森洲因業務繁忙，辭任董事長職務，將於9月24日生效。公司表示，羅森洲仍續任董事，任期至明年5月26日，近期將召開董事會推舉新任董事長。

英特爾搶攻實體AI推Edge AI開放平台鎖定八大應用場域

AI戰場正從資料中心快速走向真實世界。英特爾（Intel）看好Physical AI（實體AI）成為下一波成長動能，宣布以Open Edge Platform（開放邊緣平台）為核心，結合CPU、GPU、NPU異質運算及Edge AI Suites軟體開發套件，將AI從「看得懂、會推理」，進一步推向「能行動」，鎖定智慧城市、零售暨餐飲、教育、製造、交通、醫療、機器人及政府航太等八大應用場域。

華航航空貨運再展期奇蹟 18架全貨機成AI搶單好朋友

AI、高科技貨源持續湧現，加上第4季傳統航空貨運旺季到來。華航（2610）總經理陳漢銘表示，華航18架全貨機成為搶攻AI貨運商機的重要利器，全力衝刺力拚第4季朝「每月月營收挑戰80億元以上」的新高水準邁進，航空貨運有望成為華航下半年營運的重要成長引擎。

AI恐將消滅人類？ 國科會吳誠文：這是假議題

政府推動AI人才培育首波成果出爐。國發會16日在國科會委員會議報告「AI新十大建設」人才生態系推動情形，國發會盤點，AI人才培育階段性成果已達14萬人次。另一方面，面對AI技術發展風險升溫，國科會主委吳誠文表示，《人工智慧基本法》已將「人類自主」列為重要原則，只要透過制度降低風險，所謂「AI消滅人類」其實是假議題。

安圖斯、漢翔簽署MOU加速中小型製造業智慧轉型落地

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）與漢翔航空工業16日於 2026 台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將整合安圖斯高效能AI伺服器、工作站產品線，以及漢翔自主研發的AIxWARE智慧製造平台，共同打造專為中小型製造業量身定制的AI工業應用解決方案，加速將企業級AI算力深入部署至第一線生產現場。

傳產回溫...工具機職缺年增12% 機械業徵才擴大到AI應用、智慧製造

台灣機械產業景氣持續回溫，台灣機械工業同業公會日前公布8月機械出口值達34.46億美元，較去年同期的28.96億美元，明顯大增19%，且連續19個月呈現正成長，顯示在半導體、AI人工智慧應用需求的帶動下，機械產業出口動能持續強勁。1111人力銀行資料庫顯示，傳產製造業中的「工具機」相關領域的職缺數，成長幅度高達12.4%，企業徵才觸角，逐漸從機械工程、設備零件、維修保養，擴大延伸到自動化、AI應用、機電整合以及智慧製造領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。