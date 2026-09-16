林宜敬率團訪美交流AI與資安議題 深化數位韌性合作

數發部長林宜敬日前率團赴美，與美國政府部門、重要智庫，以及Meta、OpenAI、Amazon等國際科技企業交流，聚焦人工智慧（AI）、資安、數位治理及通訊韌性等議題，與政策制定者及業者對話，將持續深化台美在AI、資安及關鍵基礎設施韌性等領域合作。

數發部今天發布新聞稿表示，林宜敬日前率團赴美國華盛頓特區，代表團與美國行政部門，以及哈德遜研究所（Hudson Institute）、戰略暨國際研究中心（CSIS）、特別競爭研究計畫（SCSP）及保衛民主基金會（FDD）等智庫交流，聚焦AI戰略、科技競爭、資安及數位韌性等議題。

數發部指出，台灣推動主權AI及AI模型評測的經驗，成為此次交流的重要議題。林宜敬說，台灣正透過正體中文及在地資料，發展主權AI能力，並建立模型評測機制，實際檢視國際AI模型對台灣相關議題的理解與表現，將評測結果提供業者參考，促進模型持續改善。

林宜敬表示，當AI日益影響人們對世界的理解，某些威權國家正試圖透過AI重新解釋過去的歷史，進而主導人類社會未來的發展，因此台灣更應掌握自己的資料、語言與觀點，也要確保台灣、美國等民主國家的觀點，能在AI時代被正確理解。

數發部指出，此次與美方交流，代表團就資安防禦、威脅情資共享、情境推演、後量子密碼及先進AI（Frontier AI）等議題深入交換意見，分享台灣第一線應對網路威脅的實務經驗，並探討AI技術在資安防禦上的應用可能。

數發部表示，訪美期間也特別安排與Meta、OpenAI及Amazon等國際科技企業交流，從產業第一線了解AI安全、平台治理及通訊韌性等技術發展與實務挑戰，讓政策討論不只停留在理念，也能進一步對接技術與應用。

數發部指出，與OpenAI交流時，雙方聚焦AI快速發展下的資安防禦，探討運用先進AI強化威脅分析、漏洞發掘及事件應變；與Meta就防詐、AI生成內容及平台治理交換意見，並討論在兼顧隱私的前提下，發展更完善的年齡及身分驗證機制；與Amazon則就低軌衛星通訊交換意見，掌握相關服務及在台發展情形，持續強化多元通訊能力。

數發部表示，此次訪美串聯「政府政策對話、智庫戰略交流及科技產業合作」三個層次，一方面掌握美方對AI、科技安全及數位韌性的政策思考，另一方面也將台灣的政策需求與實戰經驗帶進國際對話，並直接與全球科技企業討論具體合作的技術與應用。