打造政府數位韌性 中華電GSN IDC新機房啟用

為建構韌性政府數位基礎設施，中華電信今天宣布，政府網際服務網（GSN）IDC新機房落成啟用；各機關自115年7月起陸續進駐及移轉，預計12月達70%進駐率，明年完成所有機關移轉作業。

中華電信今天透過新聞稿表示，15日舉辦「GSNIDC新機房落成啟用暨營運授權交接典禮」，中華電信資訊技術分公司總經理陳明崇出席見證，數位發展部數位政府司長王誠明與會，見證政府關鍵數位基礎設施邁向新階段。

政府網際服務網（GSN）長期提供政府機關網路連線、跨機關資訊交換及數位服務運作所需的重要環境。因應政府數位轉型、資通安全及營運持續需求，中華電信配合數位發展部規劃，推動GSN IDC升級與移轉作業，自113年6月啟動建置，於今年6月完成整體建置。

中華電說明，GSN IDC新機房導入2N雙迴路供電與冷卻系統、封閉熱通道散熱技術、新世代高可用基礎設施架構及高速頻寬直連GSN骨幹，結合全年無休智慧環控監控與6層實體門禁，建置完善的監控、備援及資安防護機制，滿足政府雲端服務、跨機關資料交換及智慧化高速雲端運算發展需求，建構韌性政府數位基礎設施。

中華電指出，各機關自今年7月起陸續進駐及移轉，預計12月達到70%進駐率，116年完成所有機關移轉作業；建置與移轉期間，中華電信團隊透過完善規劃與驗證機制，確保既有服務穩定運作，達成移轉期間服務不中斷目標。GSN IDC新機房啟用後，將成為政府網際服務網重要節點，支撐政府數位服務穩定運作。