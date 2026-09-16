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創鉅董事會通過 擬斥資40億元購置土地廠房

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

創鉅材料（7918）16日公告董事會決議，為因應營運需求及未來業務發展，擬購置土地及廠房，授權董事長於交易總金額新台幣40億元額度內處理相關事宜，並依取得或處分資產處理辦法辦理。創鉅自光洋科分割獨立後，產線與廠房主要向母公司承租。

法人分析，隨著半導體材料出貨放量，現有廠區產能已達滿載，創鉅啟動購置自有廠房與土地作業，規劃建置專屬生產基地，除落實專用設備獨立運作，亦為因應半導體產業客戶擴張提前準備。

創鉅今年上半年營收31.11億元，營業毛利7.18億元，營業利益5.48億元，稅後純益4.18億元，每股純益10.01元，半年度獲利已超越去年全年水準，主要受惠先進封裝貴金屬材料與前段製程靶材拉貨強勁。

法人表示，半導體產業下半年營運向來優於上半年，在先進製程與先進封裝持續擴產帶動下，創鉅下半年營運動能充沛，全年獲利表現可期。

土地 光洋科 半導體

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