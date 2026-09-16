快訊

FOMC鴿派升息定調？台指期夜盤先衝一波

警政署警務正涉毒交保！一路罵髒話、跑給媒體追 慘跌門口狼狽離去

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾搶攻實體AI推Edge AI開放平台鎖定八大應用場域

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾推Edge AI開放平台鎖定八大應用場域。左起為英特爾邊緣運算事業群生態系發展部門總經理杜唯揚，和英特爾邊緣運算事業群平台研發協理王宗業，展示Open Edge Platform。記者簡永祥／攝影
英特爾推Edge AI開放平台鎖定八大應用場域。左起為英特爾邊緣運算事業群生態系發展部門總經理杜唯揚，和英特爾邊緣運算事業群平台研發協理王宗業，展示Open Edge Platform。記者簡永祥／攝影

AI戰場正從資料中心快速走向真實世界。英特爾（Intel）看好Physical AI（實體AI）成為下一波成長動能，宣布以Open Edge Platform（開放邊緣平台）為核心，結合CPU、GPU、NPU異質運算及Edge AI Suites軟體開發套件，將AI從「看得懂、會推理」，進一步推向「能行動」，鎖定智慧城市、零售暨餐飲、教育、製造、交通、醫療、機器人及政府航太等八大應用場域。

英特爾指出，邊緣運算一路從早期Embedded（嵌入式）、IoT（物聯網）演進至Edge Computing（邊緣運算），隨Computer Vision（機器視覺）普及，再結合生成式AI與Agentic AI（代理式AI），下一階段就是Physical AI，讓AI從數位世界跨進實體世界。

英特爾將Physical AI運作邏輯歸納為「Sense、Reason、Act」閉環：先透過攝影機、感測器等進行Sense（感知），AI模型進行Reason（推理），最後由機器人、無人機、工業設備等執行Act（行動），Agentic AI則負責將不同工作串接並提高自主化程度。

相較資料中心AI大量仰賴GPU，英特爾認為實體AI面臨不同條件。機器人與邊緣設備必須兼顧功耗、成本、體積及續航力，不同工作負載也適合交由不同運算單元處理，因此以CPU、GPU及NPU組成的異質運算架構，將是英特爾進攻Physical AI的重要武器。

軟體則是另一大布局。英特爾推出Edge AI Suites，定位為開放、針對特定產業打造的AI軟體開發套件（SDK），提供獨立軟體供應商（ISV）、系統整合商及解決方案開發者使用，內含參考應用程式、範例程式碼與基準測試，希望降低企業自行開發AI應用的門檻，加速從開發、建置一路走到部署。

英特爾目前已正式推出六套Edge AI Suites，涵蓋城市交通（Metro）、零售（Retail）、教育（Education）、製造（Manufacturing），今年再加入Robotics AI Suite（機器人AI開發套件）及Health & Life Sciences AI Suite（醫療與生命科學AI開發套件）；另於今年7月底推出Federal and Aerospace AI Suite（政府與航太AI開發套件）預覽版，持續擴大垂直市場版圖。

其中，機器人被視為Physical AI最重要的落地場域之一。英特爾強調，公司並非機器人市場的新進者，過去從AGV（無人搬運車）、AMR（自主移動機器人）到工業控制已有長期布局，如今則進一步把AI能力加入既有Edge基礎，從機器人的「小腦」運動控制向「大腦」AI感知與推理延伸。

例如PCB瑕疵檢測機器人即可透過NPU搭配攝影機辨識瑕疵，GPU處理機器人動作，CPU則負責Agent及與外部製造系統、資料庫溝通；晶圓廠AMR更要求毫米級定位及高度重複性，凸顯Physical AI不只是追求算力，而是必須兼顧精準、可靠及即時控制。

英特爾也同步推出Robotics AI Suite、Physical AI Studio及OpenVINO Physical AI等工具，從機器人開發、動作資料收集與模型微調，一路延伸至邊緣端部署，企圖建立完整軟體工具鏈。

英特爾強調，當前AI市場已不缺模型，真正的挑戰正在轉向「模型如何落地」。隨AI從雲端、資料中心走進工廠、醫院、商店乃至機器人，英特爾也希望憑藉多年Edge Computing累積，以及CPU、GPU、NPU與開放軟體生態系，把Physical AI變成下一個邊緣運算主戰場。

Edge 英特爾 GPU

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

義大利資安新創Exein完成2.7億美元募資 打造Physical AI資安防護層

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

相關新聞

芯鼎董事長羅森洲因業務繁忙辭任 將於9月24日生效

影像SoC廠芯鼎（6695）16日公告，董事長羅森洲因業務繁忙，辭任董事長職務，將於9月24日生效。公司表示，羅森洲仍續任董事，任期至明年5月26日，近期將召開董事會推舉新任董事長。

英特爾搶攻實體AI推Edge AI開放平台鎖定八大應用場域

AI戰場正從資料中心快速走向真實世界。英特爾（Intel）看好Physical AI（實體AI）成為下一波成長動能，宣布以Open Edge Platform（開放邊緣平台）為核心，結合CPU、GPU、NPU異質運算及Edge AI Suites軟體開發套件，將AI從「看得懂、會推理」，進一步推向「能行動」，鎖定智慧城市、零售暨餐飲、教育、製造、交通、醫療、機器人及政府航太等八大應用場域。

華航航空貨運再展期奇蹟 18架全貨機成AI搶單好朋友

AI、高科技貨源持續湧現，加上第4季傳統航空貨運旺季到來。華航（2610）總經理陳漢銘表示，華航18架全貨機成為搶攻AI貨運商機的重要利器，全力衝刺力拚第4季朝「每月月營收挑戰80億元以上」的新高水準邁進，航空貨運有望成為華航下半年營運的重要成長引擎。

AI恐將消滅人類？ 國科會吳誠文：這是假議題

政府推動AI人才培育首波成果出爐。國發會16日在國科會委員會議報告「AI新十大建設」人才生態系推動情形，國發會盤點，AI人才培育階段性成果已達14萬人次。另一方面，面對AI技術發展風險升溫，國科會主委吳誠文表示，《人工智慧基本法》已將「人類自主」列為重要原則，只要透過制度降低風險，所謂「AI消滅人類」其實是假議題。

安圖斯、漢翔簽署MOU加速中小型製造業智慧轉型落地

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）與漢翔航空工業16日於 2026 台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將整合安圖斯高效能AI伺服器、工作站產品線，以及漢翔自主研發的AIxWARE智慧製造平台，共同打造專為中小型製造業量身定制的AI工業應用解決方案，加速將企業級AI算力深入部署至第一線生產現場。

傳產回溫...工具機職缺年增12% 機械業徵才擴大到AI應用、智慧製造

台灣機械產業景氣持續回溫，台灣機械工業同業公會日前公布8月機械出口值達34.46億美元，較去年同期的28.96億美元，明顯大增19%，且連續19個月呈現正成長，顯示在半導體、AI人工智慧應用需求的帶動下，機械產業出口動能持續強勁。1111人力銀行資料庫顯示，傳產製造業中的「工具機」相關領域的職缺數，成長幅度高達12.4%，企業徵才觸角，逐漸從機械工程、設備零件、維修保養，擴大延伸到自動化、AI應用、機電整合以及智慧製造領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。