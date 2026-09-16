英特爾搶攻實體AI推Edge AI開放平台鎖定八大應用場域

AI戰場正從資料中心快速走向真實世界。英特爾（Intel）看好Physical AI（實體AI）成為下一波成長動能，宣布以Open Edge Platform（開放邊緣平台）為核心，結合CPU、GPU、NPU異質運算及Edge AI Suites軟體開發套件，將AI從「看得懂、會推理」，進一步推向「能行動」，鎖定智慧城市、零售暨餐飲、教育、製造、交通、醫療、機器人及政府航太等八大應用場域。

英特爾指出，邊緣運算一路從早期Embedded（嵌入式）、IoT（物聯網）演進至Edge Computing（邊緣運算），隨Computer Vision（機器視覺）普及，再結合生成式AI與Agentic AI（代理式AI），下一階段就是Physical AI，讓AI從數位世界跨進實體世界。

英特爾將Physical AI運作邏輯歸納為「Sense、Reason、Act」閉環：先透過攝影機、感測器等進行Sense（感知），AI模型進行Reason（推理），最後由機器人、無人機、工業設備等執行Act（行動），Agentic AI則負責將不同工作串接並提高自主化程度。

相較資料中心AI大量仰賴GPU，英特爾認為實體AI面臨不同條件。機器人與邊緣設備必須兼顧功耗、成本、體積及續航力，不同工作負載也適合交由不同運算單元處理，因此以CPU、GPU及NPU組成的異質運算架構，將是英特爾進攻Physical AI的重要武器。

軟體則是另一大布局。英特爾推出Edge AI Suites，定位為開放、針對特定產業打造的AI軟體開發套件（SDK），提供獨立軟體供應商（ISV）、系統整合商及解決方案開發者使用，內含參考應用程式、範例程式碼與基準測試，希望降低企業自行開發AI應用的門檻，加速從開發、建置一路走到部署。

英特爾目前已正式推出六套Edge AI Suites，涵蓋城市交通（Metro）、零售（Retail）、教育（Education）、製造（Manufacturing），今年再加入Robotics AI Suite（機器人AI開發套件）及Health & Life Sciences AI Suite（醫療與生命科學AI開發套件）；另於今年7月底推出Federal and Aerospace AI Suite（政府與航太AI開發套件）預覽版，持續擴大垂直市場版圖。

其中，機器人被視為Physical AI最重要的落地場域之一。英特爾強調，公司並非機器人市場的新進者，過去從AGV（無人搬運車）、AMR（自主移動機器人）到工業控制已有長期布局，如今則進一步把AI能力加入既有Edge基礎，從機器人的「小腦」運動控制向「大腦」AI感知與推理延伸。

例如PCB瑕疵檢測機器人即可透過NPU搭配攝影機辨識瑕疵，GPU處理機器人動作，CPU則負責Agent及與外部製造系統、資料庫溝通；晶圓廠AMR更要求毫米級定位及高度重複性，凸顯Physical AI不只是追求算力，而是必須兼顧精準、可靠及即時控制。

英特爾也同步推出Robotics AI Suite、Physical AI Studio及OpenVINO Physical AI等工具，從機器人開發、動作資料收集與模型微調，一路延伸至邊緣端部署，企圖建立完整軟體工具鏈。

英特爾強調，當前AI市場已不缺模型，真正的挑戰正在轉向「模型如何落地」。隨AI從雲端、資料中心走進工廠、醫院、商店乃至機器人，英特爾也希望憑藉多年Edge Computing累積，以及CPU、GPU、NPU與開放軟體生態系，把Physical AI變成下一個邊緣運算主戰場。