志聖大陸投資事業換股組織架構調整 提升營運效率

志聖（2467）今日公告大陸投資事業換股組織架構調整，旗下福盟以持有南通創峰股權作為出資，增資蘇州創峰，使南通創峰成為蘇州創峰之全資子公司，福盟對大陸投資總額不變。公司說明提升營運效率。

志聖公告提及，旗下南通創峰光電設備有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。福盟國際企業有限公司、蘇州創峰光電科技有限公司、南通創峰光電設備有限公司皆為志聖工業股份有限公司之子公司。

志聖公告蘇州創峰以10,250,000美元增資予福盟作為對價，雙方同意以2026年9月16日作為交易基準日，南通創峰之股權對價為10,250,000美元，作為本次股權交換的對價。本次股權交換交易對價的支付將通過股權支付的方式進行，即蘇州創峰以上述標的公司股權交換對價，蘇州創峰應向福盟以10,250,000美元等值金額增發股本。

志聖說明為因應營運綜效、降低管理成本及提升營運效率之目的，進行集團內之組織調整。