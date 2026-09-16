聽新聞
0:00 / 0:00
志聖大陸投資事業換股組織架構調整 提升營運效率
志聖（2467）今日公告大陸投資事業換股組織架構調整，旗下福盟以持有南通創峰股權作為出資，增資蘇州創峰，使南通創峰成為蘇州創峰之全資子公司，福盟對大陸投資總額不變。公司說明提升營運效率。
志聖公告提及，旗下南通創峰光電設備有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售。福盟國際企業有限公司、蘇州創峰光電科技有限公司、南通創峰光電設備有限公司皆為志聖工業股份有限公司之子公司。
志聖公告蘇州創峰以10,250,000美元增資予福盟作為對價，雙方同意以2026年9月16日作為交易基準日，南通創峰之股權對價為10,250,000美元，作為本次股權交換的對價。本次股權交換交易對價的支付將通過股權支付的方式進行，即蘇州創峰以上述標的公司股權交換對價，蘇州創峰應向福盟以10,250,000美元等值金額增發股本。
志聖說明為因應營運綜效、降低管理成本及提升營運效率之目的，進行集團內之組織調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。