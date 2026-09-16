華航航空貨運再展期奇蹟 18架全貨機成AI搶單好朋友

AI、高科技貨源持續湧現，加上第4季傳統航空貨運旺季到來。華航（2610）總經理陳漢銘表示，華航18架全貨機成為搶攻AI貨運商機的重要利器，全力衝刺力拚第4季朝「每月月營收挑戰80億元以上」的新高水準邁進，航空貨運有望成為華航下半年營運的重要成長引擎。

華航今年6月貨運營收一度衝上80.8億元，8月貨運收入也達75.20億元、年增36.06%，在貨運需求持續強勁下，市場期待第4季貨運營收再向高檔挺進，期望第4季單月都能維持80億元以上水準。

華航指出，今年貨機市場需求相當強勁，近期包括生鮮貨、無人機及AI相關重型機台等貨源需求都相當好，尤其半導體及高科技產業對高價值貨物的運送安全與保障要求高，華航長期累積的專業運載能力受到市場肯定。

華航貨運業務的優勢之一，就是擁有18架全貨機機隊，在AI伺服器、半導體設備及電子零組件等高價值、高時效貨物需求持續升溫之際，能提供較完整的貨運艙位與運載彈性。

業者觀察，今年航空貨運市場只能用「非常、非常好」形容，甚至出現艙位一位難求的情況。隨著AI產業持續擴大投資，相關設備、零組件及伺服器等貨物對航空運輸的依賴提高，帶動高價值貨源成為航空貨運市場的重要成長動能。

華航貨運結構也具有「台灣出口＋亞洲轉運」雙重優勢。華航表示，目前約四成貨源是台灣出發，其餘約六成則是亞洲各地貨物運抵台灣後，再轉運至全球市場。台灣具備半導體及電子產業聚落優勢，加上華航以桃園機場為核心的航網，讓台灣不僅是貨物出口地，也是亞洲貨物轉運的重要節點。

第4季則是航空貨運傳統旺季，除了半導體相關零組件持續是華航主要貨源外，消費性電子也將進入拉貨期，隨著新手機等新品上市，相關零組件及產品出貨需求可望增加。此外，華航串聯東南亞、東北亞、大洋洲及印度等市場，強化亞洲貨物轉運全球的能力。

從今年前三季市場表現來看，儘管俄烏戰爭及中東地緣政治情勢仍影響全球物流運輸，但航空貨運需求並未因此降溫，反而在AI、高科技及半導體貨源帶動下維持熱度。尤其高單價、高時效性貨物對運輸時間敏感，航空貨運仍具有不可取代性。

這也是華航近期連續調整燃油附加費。物流業者指出，燃油附加費主要反映航空公司部分燃油成本變化，實際貨運價格仍取決於航線供需、艙位利用率及市場運價等因素。不過，在AI伺服器、半導體及電子零組件等貨源需求強勁下，高價值及急件貨物對航空運輸的需求相對穩健，航空公司仍具一定成本轉嫁空間。