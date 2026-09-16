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AI恐將消滅人類？ 國科會吳誠文：這是假議題

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

政府推動AI人才培育首波成果出爐。國發會16日在國科會委員會議報告「AI新十大建設」人才生態系推動情形，國發會盤點，AI人才培育階段性成果已達14萬人次。另一方面，面對AI技術發展風險升溫，國科會主委吳誠文表示，《人工智慧基本法》已將「人類自主」列為重要原則，只要透過制度降低風險，所謂「AI消滅人類」其實是假議題。

行政院今年1月28日核定「AI新十大建設推動方案」，其中AI人才生態系由國發會協調跨部會推動，從校園教育、產業培力到海外攬才同步進行，官方規劃至2028年累計培育40萬人次，範圍涵蓋校園內新世代人才、校園外產業實作人才及國際人才延攬。

國科會主委吳誠文表示，AI人才培育牽涉12個部會，包含國發會、教育部、經濟部、國科會及數發部等共同投入。現階段設定每年培育10萬人次，校園內、校園外各約占一半；其中國科會主要配合教育部，聚焦大學研究人力，包括教師、研究生及博士後研究人員，持續厚植AI研發所需人才。

國發會人力發展處處長謝佳宜指出，校園內從中小學扎根AI素養，大專院校則透過台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）整合跨校課程及師資，並建立課程採認機制，培養跨域AI人才；校園外則鎖定產業實際需求，尤其台灣九成以上企業為中小企業，因此中小微企業能否導入AI能力，是人才政策重要一環。

產業端方面，謝佳宜表示，經濟部透過工作坊、AI新秀計畫及「產業競爭力輔導團」等方式協助企業培力；數發部則推動「AI產業人才認定指引3.0」，建立應用、開發及研究等不同人才類型與能力框架，串接培訓、認證、就業媒合及企業用才需求。

此外，隨著AI技術快速發展，相關風險與治理議題也受到更多關注，近期更有部分美國科技業人士主張應放緩AI發展腳步。對此，吳誠文表示，現行《人工智慧基本法》已有訂定AI發展的七大原則，就是希望透過制度降低AI發展風險，其中「人類自主」就是很重要的一大原則，也就是不能讓AI主宰人類命運；只要確實落實人類自主原則，透過各種機制防範風險，所謂「AI消滅人類」其實是個假議題。

吳誠文 國科會 國發會

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