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芯鼎董事長羅森洲因業務繁忙辭任 將於9月24日生效

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
芯鼎董事長羅森洲。聯合報系資料照
芯鼎董事長羅森洲。聯合報系資料照

影像SoC廠芯鼎（6695）16日公告，董事長羅森洲因業務繁忙，辭任董事長職務，將於9月24日生效。公司表示，羅森洲仍續任董事，任期至明年5月26日，近期將召開董事會推舉新任董事長。

營運方面，芯鼎積極布局實體AI（Physical AI）商機，正開發影像橋接晶片，鎖定相機與邊緣AI運算平台間的高速影像傳輸需求，搶攻無人機、自主移動機器人、自動化設備及機器手臂等應用，拓展新成長動能。

董事長 無人機 晶片

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