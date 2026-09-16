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研調：AI支出今年估增49.5% 2027年達3.63兆美元
研調機構顧能（Gartner）今天表示，人工智慧基礎設施需求依然強勁，預期2026年全球AI支出總額將達到2.67兆美元，成長約49.5%，2027年進一步達到3.63兆美元。
顧能指出，為支援未來的工作負載，包括AI伺服器、AI網路架構和AI處理器等AI智慧基礎設施需求依然強勁，不受記憶體價格揚升影響，是史上規模最大的基礎設施專案。
顧能觀察，企業、軟體供應商和服務公司都在尋求開發滿足自身特定需求的客製化人工智慧應用，人工智慧應用開發平台成長超乎預期。
此外，模型提供者面臨提供更具成本效益且符合企業需求的模型壓力，顧能預期，生成式AI模型成長也將高於預期。
顧能預估，2026年全球AI支出總額將達到2.67兆美元，年增約49.5%，2027年AI支出將進一步達到3.63兆美元規模，再增長36%。
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