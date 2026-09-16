美光推全球首款次世代伺服器超高密度記憶體模組 推進記憶體技術創新

美光科技（Nasdaq: MU）16日宣布在記憶體創新上締造重要里程碑，成功於多個伺服器平台上展示全球首款 512GB DDR5 模組。此項成果進一步鞏固美光在高效能、高容量伺服器記憶體領域的領導地位，並為企業資料中心與雲端客戶提供一條途徑，以更高的效率支援大規模且高負載的 AI、分析、記憶體資料庫與模擬密集型工作負載。AMD 與 Intel 等領先半導體業者均已積極驗證此模組，其傳輸速率最高可達 9,200 MT/s。

此模組的高容量源自美光先進的垂直互連封裝創新技術，美光指出，該產品透過直通矽晶穿孔（TSV）垂直堆疊 DRAM 晶粒，在單一 DRAM 封裝內將密度最大化，同時維持現代資料中心架構所需的效能表現。此模組可在單一雙路伺服器的 24 個記憶體插槽中實現最高 12TB 的 DDR5 DRAM 容量。

美光資深副總裁暨雲端記憶體事業部總經理Raj Narasimhan表示，美光持續引領記憶體技術發展，推出全新等級的超高密度、高效能伺服器記憶體，協助客戶將更龐大的資料集置於所需的運算引擎附近。512GB RDIMM 可實現數 TB 容量等級的伺服器，支援規模更大的 AI 與資料庫工作負載、更高的虛擬化密度與更佳的功耗效率，且這一切都在既有的伺服器規格尺寸內完成。

美光正與領先的生態系夥伴密切合作，針對次世代伺服器平台進行512GB DDR5 RDIMM驗證工作，以確保廣泛的相容性，並為部署導入提供順暢的路徑。

AMD運算與企業 AI 平台解決方案工程企業副總裁Amit Goel則說，隨著 AI 與資料密集型工作負載重塑基礎架構需求，AMD 解決方案持續推進資料中心的效能、擴充性與效率。我們與美光的緊密工程合作，結合運算與記憶體創新技術，協助客戶充分發揮搭載 AMD 技術平台的價值。我們攜手為現代工作負載日益成長的規模與複雜度打造均衡且高效能的基礎架構。