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能率亞洲小金雞新機器人問世 狂掃百億訂單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

創投業者能率亞洲（7777）轉投資美國人形機器人廠商Agility Robotics近期推出第五代機器人產品，並已順利取得3億美元訂單，加上下半年即將IPO，預料能率亞洲有望因此沾光，並獲得可觀的投資收益。

據悉，Agility全新一代機器人Digit 5專為倉庫和工廠設計，無需安全圍欄即可與人類協同工作，這項創新升級版的設計內容，大幅改善前幾代產品大多僅能在倉庫和工廠安全隔離區後方工作的不便，因此獲得許多客戶下單。

目前Agility的Digit 4機器人已獲得美國物流巨頭GXO、美系電商龍頭亞馬遜（Amazon）以及工業大廠舍弗勒（Schaeffler）等採用；外界推測，Digit 5很有機會持續獲得上述國際客戶的訂單。

據外電指出，Agility現階段新產品已獲得3億美元的多年期訂單，首批產品將在2027年初開始交付，該公司預估最快第4季之前將以SPAC（特殊目的收購）於那斯達克上市，目前估值約25億美元，而此一新產品斬獲的訂單對未來IPO將有激勵作用。

此外，Agility不僅獲得能率亞洲投資，且AI巨頭輝達（NVIDIA）也有投資。業界人士表示，Agility已經用產品證實自己的實力足以在AI機器人市場上立足，未來IPO後，若市值能進一步擴大，亦將有助於推升能率亞洲的財報表現。

據悉，能率集團旗下能率亞洲及佳能共投資Agility約1,000萬美元，且配合Agility掛牌增資，預計將再增投千萬美元。能率亞洲第2季每股純益1.05元，上半年獲利已超越去年全年，加上未來有Agility掛牌題材，市場看好未來獲利動能。

除Agility外，能率亞洲長投的代表作也包括ABF載板設備大廠長廣、AI創新軟體公司鑫蘊林科（Linker Vision）等。能率亞洲總經理游智元曾指出，公司未來配息政策則會以配發股票股利為主，保留更多資金用於投資，藉此持續提升整體營運動能。

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