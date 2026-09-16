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瑞銀艾藍迪：AI變現能力正在持續好轉 點名3大看好項目
瑞銀台灣研究主管艾藍迪 （ Randy Abrams）表示，從下游硬體與雲端服務業者（CSP）的回饋來看，今年資本支出呈現翻倍成長，預估明年資本支出將再成長至少 45%，若以供應鏈回饋評估，實際增幅更可能高達雙位數。雖然高額支出使 CSP 業者明年需舉債至少 2,000 億美元來支持，但由於算力嚴重供不應求，各大雲端業者已相繼調高算力售價，帶動營運現金流與訂單遞延量（backlog）加速成長，AI 變現能力（Monetization）正在持續好轉。
針對台灣AI供應鏈，艾藍迪點名3大看好項目一、半導體與關鍵零組件，二、資料中心電源供應商，三、下游的伺服器代工廠（ODMs）。
艾藍迪分析：一、半導體與關鍵零組件：在明年至二〇二八年的周期內，半導體與關鍵零組件板塊的獲利成長將顯著加速。上游產能的供需關係持續緊張，賦予該供應鏈環節強大的議價能力，使其能夠實現實質且明顯的價格漲幅。
二、 資料中心電源供應（Power Supply）：新一代 AI 伺服器機櫃（Racks）的部署直接推升了對高電力供應的標準。雖然 800 伏特（800V）架構在短期內推進速度有限，但其作為未來幾年關鍵技術趨勢的地位已經確立。
三、伺服器代工廠（ODMs）：具備伺服器製造能力的 ODM 廠商，其營運基本面維持穩健，整體獲利呈現持續成長的態勢。
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