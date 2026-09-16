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夏普入門首選智慧型手機AQUOS wish6登台上市

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普入門首選智慧型手機 AQUOS wish6 登台上市。夏普／提供
夏普入門首選智慧型手機 AQUOS wish6 登台上市。夏普／提供

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）16日表示，將推出兼具清晰易讀大螢幕與堅固耐用特性的入門款智慧型手機「AQUOS wish6」。預計於今年 9 月中旬起，陸續於日本及台灣市場展開販售。

本機配備約6.6 吋的大螢幕。最大亮度提升至約1,000 尼特，相較於本公司前代機型提高了約2 倍。即使在戶外強烈的陽光下，也能清晰呈現螢幕畫面。支援 120Hz 高更新率所帶來的流暢顯示效果，讓觀賞影片的體驗更加舒適愜意。

機身採用金屬骨架強化結構設計，完美兼顧了輕薄度與抗彎折的高強度。除了搭載 5,000mAh 大容量電池外，亦具備防水防塵與防摔耐衝擊性能。機身背面採用帶有細緻凹凸紋理的咬花工藝（シボ加工），打造出不易滑手且指紋不易顯現的磨砂霧面質感。

令人安心的安全防護功能也十分齊全。「防身警報功能」只需搖晃手機，即可發出大音量警報聲，並自動撥號給預先設定的聯絡人，同時透過 SMS 簡訊發送所在位置資訊。此外，AI 能分析通話內容，若判定有可疑詐騙電話的風險便會發出警示提醒；而針對利用國際電話進行的詐騙，亦可設定限制攔截海外來電與撥往海外的通話。更貼心的是，透過結合 AI 的「電話助理」功能，在無法接聽電話時，能自動將語音留言內容轉換為文字紀錄。

夏普 智慧型手機 螢幕

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