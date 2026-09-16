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AI推升用電產業壓力增 安永點名CCUS成減碳關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

台灣企業一方面面臨用電需求持續成長，另一方面又得因應減碳承諾與供應鏈低碳要求，尤其鋼鐵、石化、水泥、電力等難減排產業，部分製程碳排無法只靠再生能源解決。安永指出，碳捕捉、利用與封存（CCUS）將是台灣深度減碳的重要解方，但要讓CCUS真正走向商業化，關鍵在於制度認可、政策支持、價值提供三大支柱能否到位。

根據經濟部發布的2025年度全國電力資源供需報告，將AI資料中心、半導體產業用電、經濟成長與深度節能等因素納入評估後，預估2026年至2035年用電需求年均成長約2.5%。代表企業未來不只需要更多電力，也需要穩定、可信，且能被國際供應鏈接受的低碳電力。

財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總馮熾煒表示，台灣淨零轉型已從設定目標走向實際執行，當再生能源、節能及電氣化仍無法處理所有排放，CCUS就不只是技術選項，而是深度減碳的重要基礎建設。不過，CCUS能否形成穩定現金流、提高企業投資意願，仍取決於三大條件。

首先是制度認可。台灣碳費制度已上路，年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上的電力、燃氣供應及製造業納入收費，自2025年排放量開始計算，2026年依適用費率繳費。如果CCUS帶來的減碳成果能獲制度認可，就有機會降低企業碳費負擔，但實際投資效益仍要看碳費費率、減量認定方式及政策穩定性。

第二是政策支持。目前CCUS成本多數仍高於碳價或自願性碳權價格，如果缺乏投資抵減、補助或穩定收入機制，企業可能因此延後投資。馮熾煒指出，國際間已有差價合約等做法，當碳價不足以支應捕捉成本時，由政府或指定機構補足差額，提高現金流可預測性，也讓金融機構更容易評估長期投資。

第三是價值提供。除了降低碳排，CCUS本身也必須創造經濟價值，包括將捕捉的二氧化碳再利用於化學品、低碳燃料或建材；減碳成果經認證後形成憑證收入；或讓低碳材料、燃料及電力取得下游客戶願意支付的價格溢價。

馮熾煒指出，台灣規劃北、中、南碳捕捉封存樞紐中心，可讓多個排放源共同使用運輸及封存設施，降低單一企業自行建置的投資門檻。從國際經驗來看，CCUS要走向商業化，還需要建立完整生態系，包括盤點排放需求、選擇適合的部署模式、建立監測與封存責任制度，再搭配碳定價、補助、投資抵減或收入支持。

當CCUS的減碳成果能被量測、認證並納入合約，進一步形成可預測的現金流，就有機會從政策驅動的減碳工具，逐步轉變為金融機構也能參與投資的基礎建設。

減碳 安永 用電

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