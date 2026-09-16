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安圖斯、漢翔簽署MOU加速中小型製造業智慧轉型落地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安圖斯科技16日與漢翔航空工業正式簽署合作備忘錄（MOU），漢翔航空工業副總經理曾國益（左）、安圖斯科技執行長李占傑（右）。安圖斯／提供
安圖斯科技16日與漢翔航空工業正式簽署合作備忘錄（MOU），漢翔航空工業副總經理曾國益（左）、安圖斯科技執行長李占傑（右）。安圖斯／提供

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）與漢翔航空工業16日於 2026 台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將整合安圖斯高效能AI伺服器、工作站產品線，以及漢翔自主研發的AIxWARE智慧製造平台，共同打造專為中小型製造業量身定制的AI工業應用解決方案，加速將企業級AI算力深入部署至第一線生產現場。

展會現場亦首度實機亮相雙方整合成果，以搭載128GB統一記憶體的Altos BrainSphere GB10 F1地端AI迷你工作站，結合 AIxWARE平台進行即時數據運算與分析，展示極具彈性且高效率的邊緣AI工業應用典範。

安圖斯科技執行長李占傑表示，「AI價值在於驅動產業營運的實質變革。此次安圖斯與漢翔合作將具體驗證主權AI與工業生產系統的高度整合潛力。面對全球智慧製造浪潮，我們致力以完整AI基礎架構扮演堅實底座，攜手漢翔打造符合產業實際運作的一站式方案，加速台灣製造業構築新世代核心競爭力」。

漢翔副總經理曾國益表示，「AIxWARE核心價值在於將多元異質的製造現場數據轉化為實質營運效益。面對新一代工業AI發展趨勢，強固運算架構是推動演算法落地的堅實後盾。透過與安圖斯科技戰略整合，我們成功為AIxWARE平台注入更具彈性的端到端算力支援。雙方將以此為基石，從塑橡膠製造逐步擴展至更多高階工業場域，為台灣製造業建立更敏捷、更具韌性的智慧工廠新標準」。

此次合作聚焦於中小型製造業在邁向智慧化時面臨的算力門檻與數據孤島挑戰。安圖斯提供涵蓋從桌面端工作站至資料中心級AI伺服器的完整硬體架構，支援漢翔AIxWARE 平台整合產線設備與生產數據，協助將機台、能耗、品質與排程等資訊轉化為可分析、可應用的數據基礎。

AIxWARE目前已涵蓋 IoT 機台聯網、智慧倉儲（WMS）、先進排程（APS）、製造執行（MES）、品質管控（QC）及能源管理（EMS）等核心功能，並成功串接超過60種工業控制器品牌與逾3,000台產線設備。

在安圖斯AI伺服器與工作站的算力支援下，雙方將產線的大規模設備、能耗、品質等運行數據與生成式AI及進階演算法無縫串接，拓展即時製程分析、預測性維護與動態調度等智慧應用。

未來，將針對不同規模需求，提供結合安圖斯AI伺服器、工作站與漢翔 AIxWARE 的彈性商務方案（含租賃與買斷模式），降低製造業導入門檻，持續推進實際場域驗證（PoC），以軟硬整合協助中小型製造業以敏捷步調打造專屬AI智慧工廠。

漢翔 MOU 製造業

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