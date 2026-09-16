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91APP旗下客立樂QLiEER導入台灣大「大哥付你分期」促進訂單成交

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

91APP-KY（6741）16日宣布旗下美業科技品牌「客立樂QLiEER」導入台灣大哥大（3045）旗下先享後付（BNPL）服務「大哥付你分期」，正式將分期服務導入合作美業店家。消費者於適用「客立樂」的合作店家結帳時，即可選擇「大哥付你分期」。藉由雙方合作，客立樂將協助美容、美髮、美甲、SPA 等美業店家，提供消費者更彈性的付款選擇，減輕高單價服務需一次性支付全額的付款負擔，同時提升店家成交機會與顧客消費體驗。

雙方合作，透過客立樂將大哥付你分期整合至一站式數位營運管理平台，協助店家降低高單價服務、課程與儲值方案的付款門檻，有望促進美業高單價服務成交機會提升。另外，結合預約、CRM、金流、票券、AI報表與多門店管理，串聯顧客從預約、消費到回訪的完整旅程，促進熟客回流與長期顧客經營。

根據《未來流通研究所》調查 ，2019至2024年全台美容美體門店數成長24.1%，顯示美業市場持續擴張，帶動店家對多元付款方案的需求增加。近年美業消費持續朝向個人化與高客單價發展，除了美容、美髮、美甲、SPA等基礎服務外，課程、包堂、計次券、儲值方案及居家保養商品等多元消費組合，也讓店家更重視如何提升成交率與長期顧客經營。91APP表示，客立樂長期推動美業店家數位化經營，協助美業店家把預約、顧客管理、金流收款、票券熟客經營與報表分析整合在同一套系統，讓店家做到「經營狀態看得見、生意留得住、業績算得清」。導入「大哥付你分期」，希望在既有的營運閉環中補上付款彈性的拼圖，讓店家在不改變營運流程的前提下，降低高單價服務的消費門檻，進一步提升成交機會與顧客體驗。

客立樂是91APP旗下美業科技品牌，專為美業打造一站式數位營運管理平台，不只是預約工具，而是將預約與行事曆、顧客管理 CRM、金流收款、票券熟客經營、AI 報表分析與多家門店管理整合在同一套系統，服務業態涵蓋美容美體、美髮沙龍、美甲美睫、按摩整復等，從個人工作室、跨店至連鎖品牌門市皆可適用。

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