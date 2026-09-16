AI伺服器吃電加速 集邦：2030年資料中心電力缺口達268GW

研調機構集邦16日表示，雲端服務供應商加速建置AI基礎設施，預估2026年全球資料中心電力需求容量將達161GW、年增31%，其中AI伺服器占比升至33.4%；隨電網建設速度跟不上需求，供需落差將自2028年起明顯擴大，2030年缺口上看268GW。

全球資料中心電力需求容量已由2024年的100.5GW增至2025年的122.9GW，2027年預估進一步攀升至211.1GW，年增率仍超過三成。AI伺服器將是主要推力，占整體需求比重由2025年的近25%，提高至2026年的33.4%，2027年可能突破四成；通用型伺服器占比則將由過去約四成降至25.6%。

AI設備大量進駐也使供電架構面臨調整。雖然資料中心機電效率改善，可降低每單位IT用電所帶動的負載，但AI伺服器、散熱及供電系統需求同步增加，業者開始規劃導入高壓直流供電（HVDC），藉此縮短供配電鏈路並提高整體效率。

集邦估計，全球資料中心電力需求容量2030年將達490.7GW，但在其他用電需求全數獲得滿足的前提下，電網可供資料中心使用的容量僅222.6GW，兩者相差268GW。部分缺口可由業者自建發電補足，因此帳面落差可能高於實際短缺，但電網併網與輸配電工程延遲，仍將形成實質供電壓力。

以資料中心部署規模最大的美國為例，2028年前仍可由自建供電及既有機房承接，但2028年後電網交付延遲將更加明顯；依現有資料推估，2030年前美國資料中心電力供需落差可能超過170GW。