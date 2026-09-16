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虎門科技用戶大會聚焦AI、散熱與無人載具

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
虎門科技舉辦第34屆CAE技術大會暨應用科技博覽會，邀請逾50位產業界專家分享產業趨勢，吸引超過600位工程與研發人才參加。圖／虎門科技提供
虎門科技舉辦第34屆CAE技術大會暨應用科技博覽會，邀請逾50位產業界專家分享產業趨勢，吸引超過600位工程與研發人才參加。圖／虎門科技提供

虎門科技（6791）今日舉辦第34屆CAE技術大會暨應用科技博覽會，本屆以「AI智策・模擬無界」為主題，吸引超過600位工程與研發人才參與，透過主論壇、9大分廳論壇及18大技術展位，串聯CAE、散熱、無人載具、智慧量測、矽光子與AI等關鍵技術，呈現工程模擬從單點分析走向整合式數位工程的最新發展，共同交流AI時代下工程技術的創新與應用。

虎門總經理楊涪嵐表示，虎門深耕台灣工程模擬應用領域逾40年，每年針對工程模擬與數位工程的最新發展，提供專業交流場域，今年亦精心邀請逾50位產業界專家分享產業趨勢、最新技術與實務案例，同時規劃18個技術展位，匯聚虎門國內外合作夥伴，展示從CAE模擬、加速運算、AI設計到智慧量測等多元技術應用，並帶來無人機與火箭實機展示，呈現不同工程技術如何整合應用於產品設計、分析與驗證。

虎門CAE總經理廖偉志表示，CAE正從單純的設計驗證工具，逐步走向支援工程決策的重要基礎。未來虎門將持續整合「模擬x AI x量測」，串聯國內外技術夥伴，協助企業提升研發效率、降低工程風險，並掌握資料中心、高速連結與智慧製造等新興應用帶來的發展機會。

隨著AI伺服器、高效能運算與高速連結技術快速發展，半導體、電子製造、車電、國防與智慧製造等產業正面臨更高的運算密度、更嚴苛的散熱條件，以及更複雜的產品設計與驗證需求。工程模擬也逐漸從產品開發階段的驗證工具，走向支援設計決策、效能優化與實體驗證的數位工程核心。

面對產品開發周期縮短與設計複雜度提升，企業除了需要更快速的模擬分析，也必須建立模擬結果與實體測試之間的驗證鏈結。虎門引進國內外合作伙伴之量測設備，於現場透過模擬軟體、量測設備、實機與整合方案展示，呈現從數位模型建立、模擬分析到實體量測與驗證的完整工程流程，協助工程團隊掌握技術落地於研發現場的應用方式。

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