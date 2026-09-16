傳產回溫...工具機職缺年增12% 機械業徵才擴大到AI應用、智慧製造

台灣機械產業景氣持續回溫，台灣機械工業同業公會日前公布8月機械出口值達34.46億美元，較去年同期的28.96億美元，明顯大增19%，且連續19個月呈現正成長，顯示在半導體、AI人工智慧應用需求的帶動下，機械產業出口動能持續強勁。1111人力銀行資料庫顯示，傳產製造業中的「工具機」相關領域的職缺數，成長幅度高達12.4%，企業徵才觸角，逐漸從機械工程、設備零件、維修保養，擴大延伸到自動化、AI應用、機電整合以及智慧製造領域。

1111人力銀行指出，根據經濟部統計處資料，截至今年7月，台灣機械外銷訂單已連續25個月正成長，也讓業者對下半年接單及出口表現維持正向看法。機械公會預期，今年下半年機械出口可望持續維持正成長，全年出口及產值目標有機會再創歷史新高。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，適逢景氣回溫企業接單之際，需要更多能夠銜接機械＋電子＋AI的跨領域人才，根據1111人力銀行資料庫顯示，一般傳產製造業工作機會為3萬8千餘筆，年成長3.6%，其中「工具機」相關領域的職缺數，成長幅度高達12.4%，顯示企業徵才觸角，逐漸從機械工程、設備零件、維修保養，擴大延伸到自動化、AI應用、機電整合以及智慧製造領域。

曾仲葳分析，機械產業具有高度專業及技術門檻，企業招募條件，除了學歷與科系背景符合外，實務經驗、設備操作能力及問題解決能力也相當重要，尤其面對少子化及技術人才不足，企業更加重視「能立即上手」的人才，因此，具備機械、機電、電機、電子、材料等相關背景，並擁有CAD電腦輔助設計／CAM電腦輔助製造、PLC、自動化控制、機器人、AI或數據分析等技能，將成為企業積極網羅的對象。

此外，隨著機械業積極拓展印度、越南、馬來西亞等新興市場，企業對於具備外語能力、海外市場經驗及跨國溝通能力的人才需求也同步增加，求職者若能在專業技能之外，增加英文或東南亞市場語言能力，將有助於拓展職涯路徑。

機械業不再只是傳統製造業的代名詞，隨著AI、半導體及智慧製造需求快速成長，人才職涯發展將更加多元，掌握核心能力、強化數位技能，再搭配AI應用及自動化能力，有望成為進入高科技製造供應鏈的重要敲門磚。

曾仲葳建議，近期有意轉職者可以多加利用「AI履歷加分神器」，運用AI分析履歷架構、工作經歷、自傳內容及技能證照，並針對目標職缺檢視關鍵字匹配度，提供具體的履歷優化與改寫建議，一鍵即可優化，大幅提升履歷完整度與曝光機會；同時也能搭配AI職缺推薦功能，協助求職者更有效率找到符合自身能力與職涯規劃的工作，讓轉職之路事半功倍。