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資策會輕量化AI動捕科技 亮相TIE展拓展智慧照護

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會AI院於「台灣創新技術博覽會」展示「動作捕捉即時檢測科技應用」，透過動作數據分析，掌握受測者步態與一般正常狀態的差異，進一步應用於跌倒風險評估、動作能力檢測及復健照護。資策會／提供
資策會AI院於「台灣創新技術博覽會」展示「動作捕捉即時檢測科技應用」，透過動作數據分析，掌握受測者步態與一般正常狀態的差異，進一步應用於跌倒風險評估、動作能力檢測及復健照護。資策會／提供

隨著人工智慧與電腦視覺技術快速發展，動作分析正逐步從專業實驗室走向醫療、復健及長照等日常應用場域。資策會將於17日至19日舉辦的「台灣創新技術博覽會」展示「動作捕捉即時檢測科技應用」，以輕量化無標記動作捕捉系統（Markerless Motion Capture System）結合AI技術。

該系統僅透過數台高解析度消費型相機，即可捕捉受測者三維關節位置，受測者無須穿戴感測器或黏貼標記物，穿著日常服裝即可完成動作數據擷取，降低傳統動作捕捉設備昂貴、場地受限等門檻，讓AI動作分析更貼近實際需求。

在數位科技加速產業創新應用的趨勢下，資策會人工智慧研究院（資策會AI院）響應數位產業發展政策，推動AI技術與民生應用深度融合，並在數位發展部數位產業署的支持下，透過研發能量將前瞻技術轉化為可落地的解決方案。

此次展示的動捕技術，正是從使用者需求出發，透過降低設備與操作門檻，讓高精度動作分析有機會進入更多醫療與照護場域，展現政府推動數位科技落地、提升民眾生活品質的具體成果。

無標記、無線快速布建 動作數據拓展醫療長照應用

傳統動作捕捉往往需要專業設備、特定場地及穿戴式感測器，使用者容易受到設備與空間限制；資策會AI院團隊此次研發的輕量化無標記系統，係透過一般相機搭配AI分析，即可取得人體三維關節資訊，不僅降低建置成本，也能讓受測者在自然狀態下完成動作檢測。

系統進一步結合無線傳輸技術，現場不需大量拉設電源與傳輸線路，可快速安裝、拆卸並彈性移動，從會議室、綜合活動空間到醫療照護場域皆具應用潛力，同時減少地面線路造成的絆倒風險。

在應用面上，資策會AI院團隊指出，透過動作數據分析，可協助掌握受測者步態與一般正常狀態的差異，進一步應用於跌倒風險評估、動作能力檢測及復健照護。

對醫療與長照團隊而言，客觀且即時的動作數據可作為評估與調整照護策略的參考，未來亦可延伸至遠距雲端復健及脊椎退化疾病研究等場域，讓動作分析不再侷限於專業醫療設備或固定實驗環境。

資策會AI院表示，未來將持續探索無標記動作捕捉與外骨骼設備等技術的整合，期望透過AI與動作數據分析，為行動受限者提供更適切的輔助支持，拓展智慧醫療與科技照護的應用可能。

此次於「台灣創新技術博覽會」展示相關成果，除呈現資策會從技術研發到應用落地的能量，也期盼串聯產學研各界，加速創新科技進入生活，讓數位科技真正服務民眾需求，落實與民興利的理念。

資策會 科技 人工智慧

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