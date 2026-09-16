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鴻騰科技日登場 盧松青：AI推動光通訊新發展

中央社／ 台北16日電

鴻海旗下鴻騰精密（FIT）科技日下午登場，鴻騰董事長盧松青指出，人工智慧（AI）正在重新定義資料中心運算架構，同步推動光通訊進入新發展階段，AI的未來需要整個產業共同打造。

鴻騰科技日現場展示包括光纖、矽光子及1.6T傳輸速度的交換器模組等AI光通訊互連方案，涵蓋光源、材料、光子技術、網路架構到製造與產業生態。鴻騰科技日包括鴻海集團董事長劉揚偉、工業富聯（FII）董事長鄭弘孟親自出席。

盧松青指出，AI正在重新定義資料中心運算架構，同步推動光通訊進入新發展階段，未來10年不只是更高速的光，而是光如何以更可靠、更具效率的方式大規模部署。

盧松青表示，過去幾年AI發展速度超乎想像，模型不斷演進，晶片持續突破，人工智慧快速走進人類日常生活，軟硬體快速發展也讓產業面對新的問題，從追求更強大運算能力到促進整體資料中心發揮最大效果。

盧松青指出，AI下一個10年發展不僅追求運算能力，而是讓每一個詞元（Token，AI模型的最小運算單位）彼此連結的能力，發揮更快更穩定的效能，因應由電訊號走向光訊號傳輸的科技應用，鴻騰把量產能力帶進AI基礎建設，與全球夥伴共同建立開放互通的光通訊生態系。

盧松青指出，AI的未來不會只有單一企業可完成，而需要整個產業共同打造，鴻騰的角色是把創新透過精密設計製造強項及全球量產能力，轉化為可部署、規模化、創造價值的AI基礎建設。

鄭弘孟致詞指出，全球AI算力需求呈現幾何級數爆發成長，單純的堆疊晶片已不再是解方，真正要解決整體算力上限瓶頸，在於互連頻寬和能耗散熱，強大算力需要高速傳輸與光電整合支援。

鄭弘孟表示，AI基礎設施已從單點的技術競爭，進入整體系統效率的競爭，未來競爭的是從算力、光電到散熱等層面，能否同一平台上協同最佳化，突破物理極限，解決高速傳輸帶來的訊號衰減與散熱的挑戰，提升光電融合效應真正進入量產。

他指出，在網路定義資料中心的發展浪潮下，電力決定算力，算力重塑世界，光通訊點亮算力的未來。

光通訊 科技 鴻海 人工智慧

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