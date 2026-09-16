估2026年全球資料中心用電需求年增31% 估電網供應缺口自2028年擴大

根據TrendForce最新AI server產業研究，為滿足遽增的AI應用需求，雲端服務供應商(CSP)加速部署相關基礎設施，TrendForce估算，2026年全球資料中心電力需求容量將達161GW，年增約31%，主要增長來源為AI server，預估占整體需求容量達33.4%。

TrendForce將資料中心電力需求容量劃分成四大來源，除了通用型server、AI server、其他IT設備外，還有散熱、供電系統等非IT設備。

觀察近年全球資料中心電力需求容量變化，2025年已達122.9GW，估計2026年上升至161GW。預估2027年在CSP持續擴大資本支出，且整體server出貨不墜的情況下，資料中心電力需求容量將保持30%以上的增幅。

TrendForce表示，儘管資料中心機電效率的改善壓低了每單位IT用電所帶動的負載，但隨著以AI server為首的IT設備快速布建，以及非IT設備總需求容量同步成長，促使資料中心開始規劃採用高壓直流供電(HVDC)，以優化整體供配電鏈路效率。

從整體資料中心電力需求容量占比的角度來看，AI server的比重已從2025年近25%，成長至2026年的33.4%，預估2027年可能突破40%。相較之下，通用型server的比重從過往約40%，下降至2027年的25.6%。

在資料中心用電需求不斷成長的同時，電網的供電增幅尚未跟上。據TrendForce估算，在2025年以前，電網可交付能力(Grid Deliverability)尚能滿足資料中心的電力需求容量成長，但自2026年起，供需開始背離，2028年後明顯放大；至2030年，預估全球資料中心電力需求容量將達490.7GW，在其他用電需求全數滿足的前提下，電網可供資料中心使用的容量為222.6GW，供需缺口達268GW。

TrendForce分析，這項供需落差需分兩個層面理解。第一，資料中心的電力需求除了由電網供應，也可能透過業者的表後自建發電獲得滿足，但這部分不計入電網可供資料中心使用的容量，因此上述估計方法無法反映其填補缺口的作用，造成帳面落差高於實際短缺。第二，電網併網與輸配電建設的交付遞延，則會造成實質的供電短缺。

以目前資料中心部署量最高的美國來看，預期在2028年以前，由於相當部分的資料中心用電是由業者自建供電與既有機房承接，在國家電網排定的專案幾乎都能準時通電。但2028年開始，電網交付遞延的情況將更加明顯，成為資料中心電力供給、需求容量落差加大的主因。從現有電網資料觀察，至2030年為止，預估美國資料中心電力供給、需求容量落差將超過170GW。這個缺口後續能否透過表後自建供電、電網供電情況改善而縮小，仍待觀察。