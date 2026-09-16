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ASML擬2027年發2萬歐元股票留才 人人有獎綁約四年細節待定

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
ASML擬2027年發2萬歐元股票留才 人人有獎綁約四年細節待定。圖為ASML校園徵才。公司／提供
ASML擬2027年發2萬歐元股票留才 人人有獎綁約四年細節待定。圖為ASML校園徵才。公司／提供

半導體大廠留才紛紛祭出銀彈，在台積電（2330）例行調薪與穩定分紅年成長、記憶體大廠海力士、三星等祭出員工獎勵措施留才後，微影設備龍頭廠商艾司摩爾（ASML Holding NV）日前預告，2027年1月1日向全球約4.5萬名員工授予每人2萬歐元（約新台幣74萬元）的一次性股票獎勵，符合資格者人人有獎並綁約四年，而實際細節待定，據了解目前仍在內部說明作業。

路透社也報導，ASML表示，從2027年1月1日起的有條件股票授予條款仍在敲定中，但將提供給「所有符合條件的員工」。

依據ASML向全體員工內部郵件預告，將於2027年1月1日向全球約4.5萬名員工授予每人2萬歐元（約新台幣74萬元）的一次性股票獎勵，總金額近9億歐元，藉此留住關鍵人才並分享人工智慧（AI）需求暴增帶來的營運紅利。

ASML透過全員內部郵件公布這項留才方案，但這筆股票獎勵設有嚴格的歸屬條件：員工必須持續任職至2030年1月1日，才能正式取得股票所有權並進行處分。

外電報導，ASML日前已公開向媒體指出：「該股票激勵方案旨在表彰員工們的辛勤付出，但更重要的是為了未來幾年所需開展的工作。」

ASML 股票 海力士

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