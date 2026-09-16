LG 深化「懂你的 AI」讓智慧家電走進台灣在地生活

搶攻智慧生活商機，台灣LG電子16日表示，正深化「懂你的AI」策略，在台推進「AI in Action」，將人工智慧技術從過往被動指令與規格競爭，轉化為更具主動協作的情境應用。

台灣LG電子董事長金建一表示，台灣消費者對新科技接受度極高，但更看重產品是否真正實用與便利，LG正加速將硬體、AI技術與服務整合，轉型為「智慧生活解決方案公司」，擴大在台串聯產品租賃、商用市場與在地生活體驗。

面對AI家電快速發展，LG將其AI核心定義為「情感智慧」，強調技術不只是運算更聰明，而是要能理解使用者情境並採取實際行動。

LG日前已在德國IFA 2026展示全新AI Home架構，呈現家電與跨裝置服務如何依據日常習慣自主協作；在台灣市場，LG則透過ThinQ生態系強化裝置串聯，讓智慧家庭從單純的手機遠端操控，推進至家電彼此配合的自然居家體驗。

在產品行銷與溝通策略上，台灣LG近期強化情境感連結，邀請藝人許光漢擔任LG Styler蒸氣電子衣櫥代言人，藉由諧音強化衣物照護印象；同時攜手韓國米其林主廚孫鍾元推出「Housewarming by LG」生活提案，結合料理與日常習慣展示智慧家電融入生活的面貌。

為擴展商業模式並降低高階家電入手門檻，台灣LG推出「月付美好計畫」家電租賃方案，提供一次性購買以外的彈性使用選擇。針對售後維修痛點，LG更跨界與全家便利商店合作推出「LG Care 寄存+」，專門解決消費者在冰箱維修空窗期的食材保存問題，將售後服務延伸為長期顧客關係經營。

在商用市場方面，LG今年正式啟用台中空調學院（LG HVAC Academy），將產品展示、實機操作與顧問諮詢等專業技術資源深耕中南部，強化與在地合作夥伴及企業用戶的技術對接。

此外，LG也將品牌價值拓展至社會與教育領域，攜手玩轉學校共同開發《樂金筆記本》遊戲教材與線上學習資源，推動下一代AI思辨素養教育；同時與逢甲建築小書屋連續3年合作，除了提供硬體家電，團隊今年也深入彰化紫葡小書屋與雲林華南小書屋，藉由廚藝體驗與陪伴行動，擴大品牌在地影響力。

LG投入AI素養教育與偏鄉陪伴，將「Life’s Good」的品牌精神拓展至教育與社會。公司／提供

今年正式啟用LG台中空調學院，強化與合作夥伴及企業客戶的技術交流。公司／提供

LG團隊前往雲林華南小書屋，讓陪伴真正走進孩子的日常。公司／提供