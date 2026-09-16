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AI 伺服器新產能即將落成 緯創舉辦高雄首場大型徵才會

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

面對全球AI伺服器需求持續成長，代工大廠緯創（3231）全面展開跨國產能布局，啟動大規模人才招募計畫，聚焦全球高階研發、智慧製造與營運管理。為打造南台灣科技聚落，緯創將於2026年9月19日於舉辦「高雄首場大型徵才會」，推出現場面試快速媒合機制，鎖定有志投入AI產業的各領域菁英。

緯創表示，隨著高雄新廠投入AI相關所需產能，公司加速人才招募，專業領域涵蓋智慧製造、自動化工程、硬體機構設計、散熱技術研發及製造管理等。

據了解，緯創目前正在高雄前鎮科學園區打造AI伺服器新產能，預計將於今年底前完工，同時還啟動研發大樓建設計畫，規劃在2028年12月前落成。

緯創 伺服器 徵才

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