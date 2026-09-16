AI 伺服器新產能即將落成 緯創舉辦高雄首場大型徵才會

台灣機械產業景氣持續回溫，台灣機械工業同業公會日前公布8月機械出口值達34.46億美元，較去年同期的28.96億美元，明顯大增19%，且連續19個月呈現正成長，顯示在半導體、AI人工智慧應用需求的帶動下，機械產業出口動能持續強勁。1111人力銀行資料庫顯示，傳產製造業中的「工具機」相關領域的職缺數，成長幅度高達12.4%，企業徵才觸角，逐漸從機械工程、設備零件、維修保養，擴大延伸到自動化、AI應用、機電整合以及智慧製造領域。

2026-09-16 15:25