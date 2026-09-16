汎銓再獲Tier-1 AI客戶擴大合作 AI專區增至七處

汎銓科技（6830）持續深化埃米世代先進製程材料分析、AI晶片分析及矽光子核心技術布局，再傳捷報。經Tier-1 AI客戶近日再派團隊會勘汎銓提供擴大專區廠址後，敲定擴大合作。據調查，汎銓Tier-1 AI客戶已有三組客戶研發團隊進駐，並於汎銓建置三個專屬「AI專區」，共同推進先進製程及高階AI晶片相關分析工作，汎銓也加速擴充專屬服務量能，AI專區整體布局將由目前三處逐步擴增至七處，第四至第六個AI專區力拚第四季啟用，進一步強化與國際級客戶的長期合作關係。

新增的三個AI專區預計將進一步運用汎銓竹北各廠區空間，擴充專屬分析環境、技術團隊及設備量能，以因應客戶研發時程與分析需求。

此外，汎銓目前興建中的新廠區，預計於2027年6月啟用，公司已同步將第七個AI專區納入整體空間與產能規劃。隨著各專區逐步建置完成，汎銓與Tier-1 AI客戶的合作規模、技術連結及服務深度可望進一步提升，並形成更具長期性的合作基礎。

面對半導體製程持續朝埃米世代推進，晶片結構、材料組成及先進封裝架構日益複雜，材料分析與故障分析的重要性也同步提升。

汎銓長期深耕先進製程材料分析技術，並持續建置高階AI晶片分析平台。透過專屬AI專區、先進分析設備及跨領域技術團隊，公司可更緊密銜接客戶研發進程，協助客戶縮短驗證時程，加速高階AI晶片及新世代製程技術開發。

汎銓稍正辦理現金增資案，增資價每股訂價500元，預估募集30億元，用於進一步強化AI晶片分析、先進製程材料分析，以及矽光子相關技術與產能布局，持續提升公司在新世代半導體分析市場的競爭力。

汎銓表示，募集資金除擴充AI晶片分析量能外，也積極投入矽光子及光通訊元件分析技術，並透過國際設備合作與全球專利布局，建立涵蓋技術服務、設備開發及核心智慧財產權的完整競爭優勢。

展望未來，隨著AI、高速運算及光互連技術持續演進，汎銓將持續投入埃米世代先進製程分析、AI晶片分析平台及矽光子核心技術，並結合海外營運據點、國際設備合作及全球專利布局，擴大核心技術的市場應用，為下一階段營運成長建立完整動能。