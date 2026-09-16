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大學生投資新趨勢 美股成長41%超車台股 個股選輝達、SpaceX最熱門

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
根據凱基證券內部統計，19至22歲大學生投資行為正逐漸打破市場既有印象，將投資視野從台股延伸至全球市場，圖為大學生台美股投資標排行榜，輝達（NVIDIA）、SpaceX、特斯拉（Tesla）都榜上有名。資料來源／凱基證券
根據凱基證券內部統計，19至22歲大學生投資行為正逐漸打破市場既有印象，將投資視野從台股延伸至全球市場，圖為大學生台美股投資標排行榜，輝達（NVIDIA）、SpaceX、特斯拉（Tesla）都榜上有名。資料來源／凱基證券

新學期開學，大學生除了忙著選課，愈來愈多人把投資列為人生必修學分。凱基證券內部統計，19至22歲大學生投資行為正逐漸打破市場既有印象，將投資視野從台股延伸至全球市場。2026年大學生台股投資參與人數較去年成長32.2%，其中採單筆投資的人數占比達76.1%，明顯高於定期定額的23.9%；而參與美股投資成長更快，投資人數較去年增加41.9%，單筆投資人數占比亦達66.9%，顯示愈來愈多大學生不再只滿足於定期定額存股，而是更積極挑選投資標的，擴展資產配置的國際版圖。

從投資標的觀察，2026年大學生台股單筆投資排行榜中，0050穩居第一名，其次為台積電，009816（凱基台灣TOP50）則躍升第三名；進一步觀察前十大熱門標的，ETF占據半數席次，包括0050、009816、00403A、00981A及0056等皆榜上有名。值得注意的是，009816不僅在單筆投資排行名列第三，在定期定額排行榜同樣高居前三，成為少數同時獲得主動投資、定期投資族群青睞的ETF。

科技與新興產業為大學生美股投資的重要關鍵字。凱基證券統計，2026年大學生最熱門的美股單筆投資標的前五依序為輝達（NVIDIA）、SpaceX、特斯拉（Tesla）、美光（Micron）及英特爾（Intel）。若從定期定額投資來看，大學生則偏好VOO、QQQ及QQQM等市值型、科技型指數ETF，反映年輕世代在追求單筆標的成長機會的同時，也透過ETF分散投資風險。

凱基證券表示，相較於台股投資較容易聚焦在供應鏈與個別產業題材，美股市場匯聚眾多具全球影響力的的企業，對年輕投資人具有高度吸引力。加上美股可採1股投資、交易流動性高且投資門檻相對友善，使愈來愈多大學生願意提早接觸國際市場，建立全球資產配置觀念。目前凱基證券美股交易無最低消費限制，定期定額最低10美元即可投資，並提供雙幣別交割與台幣/外幣扣款服務。

凱基證券獨家引進華爾街Fundstrat第一手觀點進駐「隨身e策略」App，更加助力大學生投資資訊取得的速度與品質。APP裡全新「Fundstrat觀點」專區，提供來自華爾街第一手權威的市場資訊，內容涵蓋美國政策趨勢、聯準會動向、產業研究及投資報告等內容，協助投資人快速掌握國際市場重要訊息。此外，「隨身e策略」APP亦提供美股即時行情服務，每秒多次更新報價資訊，並整合產業板塊排行、財務指標分析、ESG評分揭露及選股工具等功能，讓投資人能即時掌握市場脈動，不再憑感覺投資。

凱基證券同步推出多項投資優惠，9月底前新戶完成開戶即可獲得500元7-ELEVEN電子禮券，並享最高8400元手續費抵用金；參加「夢想金啟航」活動還有機會抽中星宇航空日本雙人商務艙來回機票、登機箱及百貨即享券等好禮。

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