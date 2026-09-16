UBS Taiwan Summit 吸引逾300投資人 國際資金聚焦台灣 AI 生態系

超過20屆的UBS Taiwan Summit今年再度聚焦台灣科技產業，吸引逾300名投資者及65家科技供應鏈企業參與，峰會期間安排的一對一及小組會議超過400場，整體交流熱度較去年明顯升溫，顯示國際投資人與台灣企業之間的互動需求持續增加。

瑞銀證券台北分公司總經理暨瑞銀台灣全球金融市場證券部主管宋鼎文（Eric Song）表示，今年峰會參與人數與企業家數均相當踴躍，一對一及小組會議超過400場，反映投資人希望進一步掌握台灣企業營運與產業趨勢，同時企業也更加重視與國際資金直接交流的機會。

宋鼎文指出，近期MSCI季度調整也提供觀察國際資金布局台灣市場的重要角度。隨著台灣在主要指數中的權重持續提升，加上新增成分股涵蓋記憶體、先進載板及電子零組件等領域，顯示國際投資人的關注範圍正逐步擴大。

他表示，國際投資人過去可能較集中關注台灣科技龍頭企業，如今則開始進一步檢視完整的科技產業生態系，包括上游零組件、關鍵製程及相關設備等，尋找AI產業發展所帶來的新投資機會。

從近期與客戶交流情況來看，AI仍是國際投資人最關注的主題之一，涵蓋AI基礎建設、先進封裝、網路設備、記憶體及相關硬體供應鏈等領域。宋鼎文表示，投資人希望更深入了解台灣企業如何掌握AI浪潮所帶來的商機，以及企業未來可能創造的新成長動能。

整體而言，UBS Taiwan Summit今年交流規模擴大，也反映台灣科技供應鏈在全球AI產業鏈中的能見度持續提升，國際資金關注焦點正從大型科技企業，逐步延伸至更完整的產業鏈布局。