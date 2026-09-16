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AI 重塑保險業 新壽董座魏寶生：未來保單更個人化、五大趨勢成形

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

人工智慧（AI）加速改變保險業，新光人壽董事長魏寶生16日表示，當AI讓保險公司能夠更早看見風險、更深入了解客戶，保險業也要思考未來應該成為什麼樣的產業；保險將從過去「風險發生後的補償者」，逐步走向「風險發生前的陪伴者」，在事故、疾病或人生變故發生以前，就有機會提供提醒、建議與行動方案。

魏寶生出席「2026台灣保險發展論壇」以「AI崛起下的保險商品發展趨勢」為題演講。他指出，這並不是否定風險保障的核心價值，而是希望藉由AI，讓保險進一步往風險發生以前延伸。

魏寶生認為，AI正在從三大面向重塑保險產業，包括客戶需求、保險商品及營運模式。客戶需求將變得更即時、更個人化，保險商品則可望做到更精準的風險定價、更多元的保障設計；營運模式則朝更高效率流程、自動化決策及數據驅動經營發展。

「個人化不是不公平的差別待遇，而是讓保障更貼近需求。」魏寶生以自己和太太使用手機為例，兩人的使用頻率與需求不同，手機卻能愈來愈聰明地找到使用者真正需要的資訊；同樣的發展也會出現在保險業，未來保險勢必愈來愈個人化。

其中，健康險是可以進一步發展的領域。魏寶生指出，透過健康分數、就診及就醫等資料，可以更了解保戶身體狀況，也能運用在風險定價，「外溢」的概念也會愈來愈明顯。

在AI實際應用方面，魏寶生表示，新壽目前主要分成四個部分。首先是資訊部門研發AI相關應用；其次是前端業務單位利用AI與客戶交流；第三是保險業最吃重的核保及理賠，思考如何透過AI提高效率；第四則是法遵及法務。

魏寶生說，保險業面對的法規量相當龐大，「平均一個工作天大概至少五個法規」，包括各種類型的法令規範，已經很難單靠人力掌握所有法規更新，因此不論法遵或法務，未來都需要利用AI閱讀法規，並進一步判斷新修訂規範涉及公司哪些相關部門。

不過，當不同部門都開始投入AI，也會衍生資源整合問題。魏寶生認為，未來公司必須有人統籌AI資源，不管是總經理也好、數位長也好，必須合理分配預算至不同用途，避免各部門重複投入、各自為政。

AI也將成為壽險業務員的工作夥伴。魏寶生表示，壽險業務員需要學習的事情很多，從考照、法規、客戶服務到客訴等，未來可以有AI協助學習。壽險業務員也最了解客戶的財富、家庭及健康，因此新壽希望從業務員開始，讓AI陪伴業務員，增加健康管理、照顧甚至財富傳承等相關知識。

魏寶生進一步指出，AI的影響將一路貫穿保險價值鏈，從客戶、需求分析、商品設計、核保、服務、理賠、續保到健康管理，都可以導入AI，透過數據洞察、智能預測及自動化流程，提高風險管理及服務效率。

他以車險為例指出，外溢保單其實很早就在汽車領域出現，透過感測器等方式觀察駕駛人的行為及開車習慣，進而辨識可能存在的風險。AI加入後，則能讓保險進一步從事故發生後才理賠，往「提早辨識、主動提醒、協助採取預防行動」發展。

魏寶生也以自己投保經驗說明外溢保單的概念。他加入新光人壽時剛好65歲，仍購買年金及外溢相關保單，希望透過維持健康取得保費回饋；此外也購買投資型保單，讓部分資金與珊瑚復育等ESG概念結合。他笑稱，自己65歲以上仍能買四張保單，讓這個年齡投保也能更有趣。

隨著台新新光整合，魏寶生也看好跨業生態圈發展。他表示，新壽加入台新體系後，可與台新銀行既有生活圈進一步結合，透過不同獎勵鼓勵客戶了解自己的健康狀況，並結合Richart Life等既有服務，讓保險生態圈進一步落實。

海外市場也已開始嘗試AI應用。魏寶生指出，新壽兩年前在越南設立保險代理相關事業，並與來自新加坡、利用AI獲客的業者合作，希望透過AI協助獲客，再媒合保險公司提供服務，進一步建立越南的數位保險生態系。

展望未來，魏寶生歸納保險商品將朝個人化商品、保險生態圈、健康管理及照護服務、ESG永續經營、場景式銷售五大方向發展。他強調，未來產品競爭「已經不是保單而已」，而是能否提供持續陪伴的風險管理服務。

魏寶生表示，AI將加速保險走向個人化，但「AI並不會立即性創新保險商品」，而是讓既有保障變得更精準、更主動、更靈活、更完整，包括從群體平均走向個人需求、事後理賠走向事前預防、保障固定走向動態調整，以及從單一公司走向跨業生態圈經營。

談到虛擬資產，魏寶生則認為，這將是產險業值得關注的新領域。隨著虛擬資產相關制度發展，未來包括資產保管、遭竊及安全等問題，都可能產生新的保障需求。他指出，科技公司的技術能力可能已經發展到相當程度，產險業未來面對相關風險，也必須進一步掌握技術，才能判斷風險及設計保障。

魏寶生最後表示，每次看到天災人禍，都會想到保險最原始的功能與價值仍是安定社會，而AI的加入，是希望讓這項價值變得更有意義。他強調，「AI不是讓保險變得沒有人，而是讓保險更懂人」。

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