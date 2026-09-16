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威剛 TRUSTA 攻企業地端 AI AI Scaler 部署成本降逾五成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

威剛（3260）旗下企業級儲存品牌TRUSTA前進北美AI Infra Summit 2026，展出AI Scaler記憶體儲存方案，透過整合GPU記憶體、DRAM及SSD資源，突破單一GPU記憶體容量限制。在AI推論及模型微調應用中，相較僅依賴GPU的架構，整體部署成本可降低超過五成，鎖定企業地端AI商機。

隨著生成式AI與大型語言模型規模持續擴大，GPU記憶體容量及擴充成本已成為企業導入AI的主要門檻。TRUSTA指出，AI Scaler採混合式記憶體架構，以AI Scaler Toolkit軟體調度不同層級的記憶體與儲存資源，企業無須單純增加GPU，也能運行更大型的AI模型，提升地端部署的成本效益及擴展彈性。

AI Scaler Toolkit採免費開源架構，支援Llama、Qwen、Mistral、GPT-OSS、DeepSeek、Phi及Gemma等主流模型，也能與OpenClaw、NemoClaw及Hermes Agentic等AI代理整合，協助企業依不同應用需求建立Agentic AI工作流程。該方案今年亦獲得COMPUTEX Best Choice Award肯定。

TRUSTA同步展出TD7P51 ECO PCIe Gen5企業級SSD及DDR5 R-DIMM。TD7P51 ECO最高容量達15.36TB，提供U.2、E1.S及E3.S等規格，並導入FDP智慧資料配置技術，目前已通過全球領導伺服器平台驗證。

DDR5 R-DIMM傳輸速度最高達6,400MT/s，容量涵蓋32GB至128GB。TRUSTA將從軟體調度、記憶體到企業級SSD建立完整產品組合，瞄準AI模型運行、大量資料存取及資料中心高負載需求，加快企業地端AI部署。

威剛 GPU SSD

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