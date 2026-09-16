聽新聞
0:00 / 0:00
威剛 TRUSTA 攻企業地端 AI AI Scaler 部署成本降逾五成
威剛（3260）旗下企業級儲存品牌TRUSTA前進北美AI Infra Summit 2026，展出AI Scaler記憶體儲存方案，透過整合GPU記憶體、DRAM及SSD資源，突破單一GPU記憶體容量限制。在AI推論及模型微調應用中，相較僅依賴GPU的架構，整體部署成本可降低超過五成，鎖定企業地端AI商機。
隨著生成式AI與大型語言模型規模持續擴大，GPU記憶體容量及擴充成本已成為企業導入AI的主要門檻。TRUSTA指出，AI Scaler採混合式記憶體架構，以AI Scaler Toolkit軟體調度不同層級的記憶體與儲存資源，企業無須單純增加GPU，也能運行更大型的AI模型，提升地端部署的成本效益及擴展彈性。
AI Scaler Toolkit採免費開源架構，支援Llama、Qwen、Mistral、GPT-OSS、DeepSeek、Phi及Gemma等主流模型，也能與OpenClaw、NemoClaw及Hermes Agentic等AI代理整合，協助企業依不同應用需求建立Agentic AI工作流程。該方案今年亦獲得COMPUTEX Best Choice Award肯定。
TRUSTA同步展出TD7P51 ECO PCIe Gen5企業級SSD及DDR5 R-DIMM。TD7P51 ECO最高容量達15.36TB，提供U.2、E1.S及E3.S等規格，並導入FDP智慧資料配置技術，目前已通過全球領導伺服器平台驗證。
DDR5 R-DIMM傳輸速度最高達6,400MT/s，容量涵蓋32GB至128GB。TRUSTA將從軟體調度、記憶體到企業級SSD建立完整產品組合，瞄準AI模型運行、大量資料存取及資料中心高負載需求，加快企業地端AI部署。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。