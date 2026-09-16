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緯創資通啟動全球人才招募 9月19日前進高雄舉辦大型徵才會
面對全球AI伺服器需求持續成長，緯創（3231）全面展開跨國產能布局，啟動大規模人才招募計畫，聚焦全球高階研發、智慧製造與營運管理。為打造南台灣科技聚落，緯創將於2026年9月19日於漢來大飯店巨蛋會館舉辦「高雄首場大型徵才會」，推出現場面試快速媒合機制，鎖定有志投入AI產業的各領域菁英。
因應在地供應鏈韌性與跨國產能調度，緯創全球布局已從台灣延伸至美國、墨西哥、越南等海外戰略據點，帶動全球性的人才需求，徵才領域涵蓋軟體研發、硬體研發、機構設計、電子工程、測試驗證、自動化工程、製造工程、品質管理、專案管理及供應鏈管理等職務。為吸引更多優秀人才投入智慧製造與 AI 產業發展，除了於台北、新竹、高雄舉辦徵才活動，也將於美國擴大徵才，誠摯邀請各領域菁英，一同把握 AI 時代的發展契機！
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