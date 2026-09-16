iPhone 18 Pro 開賣在即 德誼：不含折疊 銷貨目標成長一至二成

蘋果全新iPhone 18 Pro系列即將在18日開賣，全台最大 Apple 優質經銷商「德誼數位」日前已開放新機預約，16日更獨家揭曉「消費者購機趨勢調查」結果。德誼數位總經理黃麗容觀察，買氣熱絡，預期不含摺疊手機「iPhone Duo」，銷售量目標成長一至兩成。

迎接新機上市熱潮，德誼數位推出「讓選擇，更值得」專屬優惠活動與服務方案，9月18日起至10月31日於全台德誼數位門市購買 iPhone 18 Pro 全系列新機，就有機會抽中價值25,000元的星宇航空單人來回機票乙份。

開買當天，德誼數位台北三創門市更將祭出「首波開賣誼抽入魂」活動，最大獎幸運兒將可獲得Apple MacBook Neo 一台。

德誼數位調查顯示，高達75%用戶有意入手iPhone 18 Pro系列，其中全新「勃根地紅」色最獲消費者青睞，而Apple首款摺疊手機「iPhone Duo」帶來的全新「雙螢幕體驗」，則是吸引消費者入手的主要原因。

根據德誼數位公布的最新消費者購機趨勢調查結果，75%的消費者有意願升級至 iPhone 18 Pro系列，而在iPhone 18 Pro系列的多項升級亮點中，「電池續航力」與「相機規格」的大幅提升成為吸引消費者的兩大主因，反映出日常使用體驗的優化，是消費者換機時的重要考量。

在顏色選擇上，德誼數位指出，消費者對新色展現了高接受度，iPhone 18 Pro 系列的新色「勃根地紅」最受消費者青睞，獲得 40% 消費者選為最喜愛顏色；「冰川藍」則是 34% 消費者的首選色。

容量選擇方面，德誼數位調查指出隨著影像拍攝與內容儲存需求持續增加，54%消費者預計選擇512GB以上容量，顯示大容量規格的需求持續攀升。值得注意的是，在眾多購機優惠中，多數消費者認為「舊機換新機」方案最具吸引力，可見實質的價格優惠仍是促使消費者換購新機的重要誘因。

針對 Apple 首款摺疊手機「iPhone Duo」，德誼數位也同步進行消費者購機趨勢調查。調查發現，新機顏色偏好接近，「星光白色」以 52% 小幅領先「夜空色」；而 iPhone Duo 摺疊設計的「雙螢幕體驗」，則是最吸引消費者的產品特色，顯示 iPhone Duo 帶來前所未有的大螢幕體驗，回應了許多消費者對於行動智慧與多工效率的需求。