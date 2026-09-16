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AI 伺服器功率攀升 高功率導線架需求可期
AI Server需求持續暢旺，主要國際功率元件大廠看好2026至2027年AI相關應用維持倍數成長，國內導線架供應商可望同步受惠。另方面，隨AI伺服器機櫃功率持續攀升，中高階導線架需求也將同步增加，有利產品組合優化。
AI伺服器機櫃功率持續提升，也同步帶動高功率導線架需求。法人分析，隨AI伺服器機櫃功耗由100kW提升至MW級，傳統54V配電架構逐漸面臨限制，供電架構轉向800V高壓直流（HVDC）。
法人表示，在高功率負載下，導線架需重新設計材質與截面積，以提高導電率、降低阻抗及發熱；另一方面，高電壓環境也增加漏電與電弧風險，因此導線架絕緣塗層的耐壓等級亦須同步提升。
隨著AI伺服器機櫃功率持續增加，高階、高功率導線架需求可望同步成長，除了帶動需求量增加，產品規格升級也有助於推升平均售價（ASP）。相關台廠中，法人維持順德、界霖與長科的買進評等。其中，順德積極跨入均熱片領域，隨AI散熱需求升溫，後續營運成長動能值得關注。
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