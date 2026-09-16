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iPhone 旺季拉貨升溫！大摩估第4季產量季增35%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

蘋果（Apple）進入新機上市旺季，根據摩根士丹利（大摩）證券最新調查顯示，iPhone產量第4季可望明顯升溫，預估產量達7,300萬支，季增35%；全年iPhone產量估2.35億支，年增3%。iPad預測則遭下修。

大摩針對iPhone、iPad最新產量預估，第3季iPhone產量預估維持不變，為5,400萬支，季增4%、年增率呈放緩趨勢，主要反映蘋果策略性將新機產品線（SKU）重心轉向高階市場，包含18 Pro系列與摺疊機 iPhone Fold；至於標準版iPhone 18，則預計延至2027年上半年登場。

值得注意的是，展望第4季，大摩看好iPhone產量將衝上7,300萬支，季增幅度高達35%，惟受大環境影響仍年減4%。事實上，下半年全新iPhone 18系列機型總產量預估將達7,100萬支、年減21%，主因今年發布的新機規格（SKU）較去年少了一款。

針對備受矚目的摺疊新機，大摩預估下半年iPhone Duo產量將達約700萬支。儘管起售價定在1,999美元，優於先前市場預期的2,300美元以上，有助於激勵拉貨動能，但供應鏈端仍面臨生產瓶頸，導致新品延後一個月上市。

另外，大摩補充，業界正持續密切觀察後續良率與產能提升（Ramp-up）的狀況，以評估產量調升或調降空間。因此，整體預估全年iPhone總產量將落在2.35億支，年增3%。

iPad方面，大摩則維持第3季iPad產量預測為1,200萬台，季減8%、年減14%，主要受到上半年部分需求提前拉貨，以及價格上漲影響。此外，第4季iPad產量則新增預測為1,100萬台，季減8%、年減21%。全年iPad產量估計為4,610萬台，年減15%。

大摩 iPhone 拉貨

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