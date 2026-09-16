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微星榮獲《Newsweek》評選 「2026 全球最值得信賴企業」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI 微星科技榮獲《Newsweek》評選「2026 全球最值得信賴企業」。微星／提供
MSI 微星科技榮獲《Newsweek》評選「2026 全球最值得信賴企業」。微星／提供

全球 AI PC、AI 伺服器暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）16日宣布，榮獲美國《Newsweek》與國際研調機構 Statista 共同頒發之「2026 年全球最值得信賴企業」（World's Most Trustworthy Companies 2026）。

該評選今年邁入第 4 屆，針對全球跨國企業進行獨立問卷調查與媒體聲量分析，綜合評估企業在「客戶信任」、「投資者信任」與「員工信任」三大維度的卓越表現。

「這項榮譽是給MSI團隊的最大肯定，也彰顯MSI對客戶與合作夥伴的長期信賴，」微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示。「適逢 MSI 創立 40 週年，這項里程碑再次印證了我們對『信任』的堅持。從 AI PC 到企業級 AI 伺服器與資料中心解決方案，信任來自我們持續一致的產品品質、卓越研發與永續治理，未來我們將繼續為客戶, 員工合作夥伴創造長遠價值。」

評選三大核心指標與 MSI 實績表現如下： 一，客戶信任（Customer Trust）：深耕 AI PC、AI 伺服器與高效能運算（HPC）設備研發，以嚴謹品質控管與全球服務體系確保產品高度可靠。

二，投資者信任（Investor Trust）：落實 ESG 永續治理、維持穩健財務績效與透明資訊揭露，切實保障股東長期權益。

三，員工信任（Employee Trust）：打造多元包容的職場環境，提供完善培訓機制與職涯發展平台，凝聚團隊向心力。

站在四十週年的新起點，面對全球 AI 算力需求大幅成長，MSI 將持續推動前瞻研發，深化品牌在全球市場的信任度與領導影響力。

微星 伺服器 美國

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