微星榮獲《Newsweek》評選 「2026 全球最值得信賴企業」

全球 AI PC、AI 伺服器暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）16日宣布，榮獲美國《Newsweek》與國際研調機構 Statista 共同頒發之「2026 年全球最值得信賴企業」（World's Most Trustworthy Companies 2026）。

該評選今年邁入第 4 屆，針對全球跨國企業進行獨立問卷調查與媒體聲量分析，綜合評估企業在「客戶信任」、「投資者信任」與「員工信任」三大維度的卓越表現。

「這項榮譽是給MSI團隊的最大肯定，也彰顯MSI對客戶與合作夥伴的長期信賴，」微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示。「適逢 MSI 創立 40 週年，這項里程碑再次印證了我們對『信任』的堅持。從 AI PC 到企業級 AI 伺服器與資料中心解決方案，信任來自我們持續一致的產品品質、卓越研發與永續治理，未來我們將繼續為客戶, 員工合作夥伴創造長遠價值。」

評選三大核心指標與 MSI 實績表現如下： 一，客戶信任（Customer Trust）：深耕 AI PC、AI 伺服器與高效能運算（HPC）設備研發，以嚴謹品質控管與全球服務體系確保產品高度可靠。

二，投資者信任（Investor Trust）：落實 ESG 永續治理、維持穩健財務績效與透明資訊揭露，切實保障股東長期權益。

三，員工信任（Employee Trust）：打造多元包容的職場環境，提供完善培訓機制與職涯發展平台，凝聚團隊向心力。

站在四十週年的新起點，面對全球 AI 算力需求大幅成長，MSI 將持續推動前瞻研發，深化品牌在全球市場的信任度與領導影響力。