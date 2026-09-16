立凱電新廠落腳台南 目標明年七月出貨

磷酸鐵鋰（LFP）正極材料廠立凱-KY（5227）確定將新設前驅體工廠落腳台南，採租賃廠房方式建置產線，目標2027年1月試產、同年7月開始出貨，以承接北美客戶長期供貨協議。

立凱電近年因應全球電池供應鏈「去中化」與歐美在地化政策，與北美客戶簽訂磷酸鐵鋰正極材料前驅體生產定價協議，協議自2026年4月25日生效，供貨自2027年7月1日起算20年。公司強調因簽署保密協議，不便評論客戶身分；市場與供應鏈則普遍將該筆訂單與美國儲能及電動車需求連結。

為趕上出貨時程，公司不以從頭興建廠房為主，改以租廠加購置設備加速投產。2026年6月股東會後，公司即揭示台灣新廠目標2027年7月出貨，並力拚2028年本業轉盈；同年8月董事會再通過重大投資，規劃投入約新台幣10億元租用廠房及購買設備，新廠目標當年10月啟用。選址過程中，台中與台南並列評估，公司與法人指出，台南市政府跨局處行政支援使落腳台南機會最高，現已定案南遷。

產能規劃方面，初期以年產2.5-5萬噸LFP前驅體為目標，並視訂單成長朝10萬噸規模調整。依公開說明書與市場彙整，相關北美訂單估2027年中起貢獻營收，2028年有機會進一步放大。公司並規劃台灣生產前驅體、美國進行後段加工的分工，以符合客戶供應鏈安全與關稅布局。

立凱電成立逾20年，研發與量產據點皆在台灣，為中國以外少數具備完整LFP成分、結構與製程專利，並能自製磷酸鐵前驅體的廠商。董事長張聖時先前指出，此次合約是風險分散下的重生機會；遷廠短期將壓縮舊產線營收，但可砍掉負毛利訂單、集中資源供應具利潤的輸美產品。公司評估，產能達約5萬噸即可朝損益兩平邁進，目標2028年終止多年本業虧損。

台南新廠若如期於明年7月出貨，不僅是立凱電營運重整的關鍵節點，也將使南部成為台灣非中LFP材料供應的重要據點，對接北美儲能、資料中心備援與電動載具需求。後續仍須觀察10月啟用、明年1月試產與7月量產交貨能否準點達成。