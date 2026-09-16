AnalogAI 首款邊緣 AI 處理器導入 SST 技術 功耗壓至1瓦以下

AnalogAI首款真實環境邊緣AI處理器，將採用Microchip Technology旗下Silicon Storage Technology（SST）的memBrain SAGE神經形態運算IP，透過類比記憶體內運算技術，讓晶片可在裝置端同步進行AI模型訓練與推論，並依照周遭環境變化即時調整，鎖定人形機器人、無人機及車輛等邊緣AI應用。

此次合作的核心在於降低AI運算對功耗及資料傳輸的需求。AnalogAI處理器搭配專為硬體特性設計的演算法，導入SST memBrain SAGE IP後，可直接在記憶體內完成部分運算，減少資料在處理器與記憶體之間反覆搬移，將整體功耗控制在1瓦或更低，同時保有真實環境所需的即時推論能力。

Microchip智慧運算事業部資深副總裁Mark Reiten表示，AnalogAI正開發針對邊緣AI推論共同最佳化的解決方案，讓設備能夠即時因應環境的突然變化。SST memBrain SAGE IP將作為AnalogAI首批產品的核心推論引擎，提供所需的運算效能與功耗效率。

SST memBrain SAGE IP採用以SuperFlash為基礎的類比記憶體內運算架構，其中memBrain Tensor In-Memory Logic Element整合專用陣列、解碼器及驅動電路，並採用最佳化的ESF3 bitcell，可在奈安培等級下儲存最高每單元8位元資料。此外，IP也涵蓋DAC、ADC、加總器、高電壓偏壓電路、bitcell控制邏輯及專用測試電路，並提供模擬模型與完整整合支援。

AnalogAI執行長Jaejun Lee指出，公司在評估業界現有方案後，認為已完成晶片驗證的memBrain SAGE IP，最能縮短產品開發時程，同時滿足目標市場對超低功耗與高效能的要求。公司將持續開發可因應真實環境變化的邊緣AI功能。

SST memBrain SAGE IP目前已運用量產就緒的SuperFlash記憶體，在40奈米及28奈米晶圓代工製程完成開發與部署，後續技術藍圖則將進一步推進至22奈米。SuperFlash具備非揮發性、快速存取、高耐久度及低功耗等特性，可直接整合於晶片內，降低系統對外部記憶體元件的依賴。