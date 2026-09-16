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台灣創新技術博覽會明登場 中企署攜14家新創秀 AI 實力

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

人工智慧（AI）應用加速跨入醫療、製造及淨零領域。經濟部中小及新創企業署16日表示，「2026台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo, TIE）」將於17日至19日在台北世貿一館登場，經濟部「創新經濟館」將展出168項創新技術，其中中企署集結14家中小及新創企業，展示科技實力。

今年創新經濟館由經濟部產發署、技術司、中企署、能源署、國營司及智慧局共同策劃，以「AI賦能創新，永續邁向新未來」為主軸，聚焦半導體、智慧製造、精準健康、淨零永續及跨域前瞻等五大主題。

中企署表示，自2018年TIE開展以來，歷年累計已推薦131家國內中小及新創企業，並邀請22家國外廠商參展，促成超過2,000次媒合洽談及16案合作。

今年參展企業中，精準健康領域由2025年創新研究獎得主神經元科技展出穿戴式裝置，可即時偵測眼球運動與瞳孔反應，並在6分鐘內產出腦神經與前庭系統輔助診斷資料，可應用於耳鼻喉科、神經內科、急診及健診中心。

智慧製造方面，2023年小巨人獎得主醫電鼎眾將展示雙視角3D量測工業內視鏡，可在10秒內捕捉並建立物體表面瑕疵尺寸模型，鎖定能源、化工、航太及軍方設備檢修市場。

淨零永續主題則由2025年新創事業獎得主先進材展出以竹纖維取代塑膠所開發的創新材料，具剛性、抗衝擊及高承載力等特性，可應用於特定無人機零組件；跨域前瞻領域則由奎景運算科技推出企業級私有AI Agent平台，瞄準高機敏產業導入AI時的資安、合規及治理需求。

國際展區方面，中企署今年首度邀請土耳其企業Blitz Technology來台，展示「迷你型全天候戰術偵測雲台與影像處理技術」，主打輕量化及較低導入成本；日商Nippon Technology Solution則以「智慧多功能熱旋風包裝設備」切入利基市場，鎖定容器產品包膜需求，提出更具效率的包裝解決方案。

中企署並將於18日下午1時舉辦創新技術發表交流會，邀請七家潛力新創企業發表技術、產品及解決方案，希望進一步促成業者媒合及合作商機。

經濟部 新創企業 淨零

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