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晶片業缺人有多誇張？兩年資歷工程師月薪上看10萬 廚師與保全也缺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外 電
AI熱潮帶動晶片業者大舉擴產，大小公司共同面對的問題都是缺人。示意圖。路透
AI熱潮帶動晶片業者大舉擴產，大小公司共同面對的問題都是缺人。示意圖。路透

亞洲晶片業者大舉擴產，全都面臨同一個大瓶頸：缺人。

為了搶才，業者擴大徵才管道、放寬學經歷限制、祭出員工推薦獎金，有些還準備引進外籍人力。

晶片材料製造商智勝科技總經理楊偉文接受日媒採訪時表示，他用盡各種管道招人，還詢問大學同學，看看有沒有學弟妹感興趣，其中一人直言：「兄弟，基本上，任何活著、會呼吸的工程師都已經被大公司招走了。」

其實大企業和小公司同樣有搶才壓力。日月光（3711）執行長吳田玉表示，今年至少要增聘3,000人，明年再招1,000人。台積電（2330）今年則計畫在台招募約8,000人，徵才範圍擴大至高中畢業的產線技術員。

根據104人力銀行統計，台灣半導體業幾乎每類職缺，平均一名求職者都有超過兩個工作機會；廠務建設人才荒更嚴重，一人最多有12個職缺可選。部分設備商為挖角僅有兩年經驗的工程師，月薪已開到新台幣10萬元，還不包括獎金。

AI也正在改變徵才條件。台灣半導體業的AI相關職缺，過去五年增加67%；各類新增職缺中，每五個就有一個要求具備某種AI能力。

根據日媒報導，人才缺口不僅限於工程師。科技業也在爭搶廚師、消防員、保全及財會人員。

不過，雙鴻科技（3324）董事長林育申表示，他相信「只要價格合適」，還是找得到人。

晶片 月薪 工程師

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