立凱電新廠敲定落腳台南 力拚2027年7月量產出貨

電池正極材料廠立凱電獲得美國客戶重要合約，規劃在台灣建置LFP（磷酸鐵鋰）前驅體5萬噸新產線，選址敲定落腳台南，將採取租賃廠房方式建置產線，目標2027年1月試產、2027年7月量產出貨。

立凱電近年因全球電池供應鏈「去中化」與歐美在地化政策，與北美客戶簽訂磷酸鐵鋰正極材料前驅體生產定價協議，協議自2026年4月25日生效，供貨自2027年7月1日起算20年。立凱電因簽署保密協議，不評論客戶身分。

立凱電董事長張聖時在6月股東會中表示，由於時間緊迫，重頭蓋廠來不及，會採租賃廠房方式，並購置設備以加速投產，新廠目標2027年7月開始出貨，並力拚2028年本業轉盈。立凱電最新宣布選址完成，決定落腳台南。

產能規劃方面，初期以年產2.5萬至5萬噸LFP前驅體為目標，並視訂單成長朝10萬噸規模調整。依公開說明書與市場彙整，相關北美訂單估2027年中起貢獻營收，2028年有機會進一步放大。立凱電並規劃台灣生產前驅體、美國進行後段加工的分工，以符合客戶供應鏈安全與關稅布局。

立凱電成立逾20年，過去曾是全球最大的LFP電池正極材料大廠。立凱電研發與量產據點皆在台灣，為中國以外少數具備完整LFP成分、結構與製程專利，並能自製磷酸鐵前驅體的廠商。不過面對中國電池市場的海量與低價廝殺，立凱電長期處於虧損狀態。

張聖時先前有感而發表示，中國鋰鐵電池發展快速，以LFP正極材料為例，現有產能高達400萬噸，且在建產能還有500多萬噸，幾乎達到千萬噸的規模，立凱電「被中國按在地上磨擦。」立凱電此次取得美國客戶重要合約，帶來重生機會；立凱電評估，產能出貨5萬噸是營運的損益平衡點，未來隨著新廠產能開出，目標2028年終止多年本業虧損。