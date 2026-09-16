台積電27分填息 季除息後23次當天填息

晶圓代工廠台積電2026年第1季現金股利今天除息，每股現金股利7.00000137元，股價開低走高，於9時27分順利完成填息，自改採每季配息後，除息當天就填息的紀錄推升至23次。

台積電2026年第1季每股現金股利7.00000137今天除息，總金額新台幣1815.266億元，預計10月8日發放。台積電除息影響大盤約56.59點。

台積電自2019年起改採每季配息，先前28次除息皆順利完成填息；其中，22次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電15日除息前夕上漲5元，收在2385元；今天跳空開低，開盤下跌5元，不過，隨著買盤湧入，推升台積電股價震盪走高，花27分鐘時間便順利完成填息，將除息當天就填息的紀錄推升至23次。

台積電董事長暨總裁魏哲家8月持股745萬2349股，將有5216萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計約有115.76億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約8.75億元入袋。