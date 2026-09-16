PCB 第3季再傳漲聲 分析師看好台光電、南電等營運後市

過去近半年內CCL廠商因上游材料價格全面走上的情況下，上調產品報價約20%~30%不等，多數PCB廠價格傳導速度不夠即時，出現2~3個月的時間差，導致毛利率表現受侵蝕，法人機構表示，今年第3季起，部分PCB廠商將漲價，效益顯現，有望帶動相關廠商獲利表現回升。

分析師表示，載板方面，以T glass帶頭的電子玻纖布以及銅箔鑽針等皆持續缺貨，其中Tglass缺口最為嚴重，部分廠商缺口已達20%，預期缺口將延續至明年，既使目前載板廠商持續驗證新供應商，但供貨狀況也不理想。預期今年下半年載板廠商在AI GPU、ASIC高效能運算需求推升，以及關鍵原物料持續吃緊下，邁入供不應求狀況，載板廠持續採滾動式調價，報價仍有雙位數調升空間。

另外，受到AI相關需求居高不下，新世代產品推升規格提升，持續看好CCL廠商受益產品價量齊揚，原物料價格持續緊缺，高階CCL交期持續拉長下，產品漲價趨勢不變，持續看好台灣CCL廠商台光電、台燿後市發展。

同時，載板缺口逐步擴大下，有益於載板廠商議價能力，漲價趨勢將延續，維持看好台系載板廠後市表現，包含南電等供應鏈。