川普「太空軍」首度證實武器上膛 華通、亞光成幕後大贏家

川普政府為提高美國太空軍事能量，打造的「太空軍」大進化，首次證實為「太空軍」配備武器，在太空軌道上擁有軍事能力，加上各國軍用衛星加速朝小型化與星系化部署，推升高階軍規PCB需求，在軌武器部署與星間通訊更是帶動太空微光學與感測元件商機，華通（2313）、亞光成為全球太空軍競賽的幕後兩大贏家。

華通是全球低軌衛星板龍頭，深耕衛星板市場逾十年，董事長江培琨表示，該公司幾乎參與各主要衛星業者的新產品開發，目前衛星板產出已居全球第一，高階HDI及mSAP製程是主要競爭優勢。

隨全球衛星寬頻用戶突破千萬，加上衛星直連手機、太空算力及軌道資料中心等應用發酵，新一代衛星為提高資料傳輸速度及運算能力，對PCB線路密度、材料與可靠度要求大幅提升，有利華通擴大單顆衛星的產品價值。

華通看好太空板長線成長空間，若各國太空軍加快布建小型星系，既有量產規模與技術地位將是爭取增量訂單的重要基礎，公司也持續強化高頻高速材料應用，確保在軌運作的高穩定度與抗干擾能力。

光學感測與雷射技術方面，太空作戰高度仰賴星間雷射通訊（OISL）與精密測距感測器。亞光長期在雷射測距儀、光學瞄準器與雷射光達深耕已久，具備成熟的光電發射與接收整合量產能力。

業界分析，太空雷射通訊與目標辨識需仰賴準直鏡校準光束與高精度鏡頭導引。亞光不僅具備非球面模造玻璃與光學鍍膜核心實力，更已將技術延伸至準直鏡與超透鏡（Metalens）等微光學領域，可滿足太空通訊光路傳輸與酬載輕量化需求。

業界分析，太空軍的武器不是一般軍事上的槍砲、彈藥、飛機，而是鎖定反通訊類電子戰（CCS）、上下行鏈路訊號干擾、電磁偵蒐、雷射與高功率微波技術導致衛星感測器損壞等非動能武器，動能武器未來可能朝向殺手衛星或者是反衛星飛彈等方向發展。

美國太空軍於聲明中指出，美國擁有在軌太空控制武器，保衛聯合部隊免受敵對對手威脅；且太空控制涵蓋爭奪並控制太空域所需的任務領域，採用動能和非動能手段影響對手能力，這些能力可用於進攻和防禦目的。

美國太空軍觀察，中國大陸將發展和運用太空及反太空能力作為軍事現代化戰略的一部分；俄羅斯則將太空視為作戰域，並認為太空優勢將是未來衝突中的決定性因素。