快訊

Meta One訂閱服務登台！月費49元起 3大社群平台、AI功能全都能升級

鑫科雙喜臨門 高純度半導體靶材、面板級封裝載具傳捷報

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

靶材大廠鑫科（3663）半導體前段製程靶材與面板級扇出型封裝（FOPLP）載具布局報捷，出貨喊衝，前段製程高純度靶材已送樣客戶驗證，FOPLP載具則打入美系終端大廠供應鏈、圓形晶圓載具也擴大供貨封測業者，營運成長動能看旺。

鑫科表示，送樣前段製程高純度靶材已進入最後驗證階段，並同時展開策略聯盟模式，期待挹注明年營收，半導體靶材挑戰雙位數增長。

先進封裝領域亦迎來重大斬獲，鑫科指出，布局FOPLP金屬載具傳出捷報，美系終端大廠自建產線已完成設備進駐，鑫科小量出貨送樣通過嚴格驗證，第4季將積極洽談後續訂單量。

法人分析，美系客戶產線規模更勝以往代工廠，且鑫科與子公司中鋼精材串製程綜效，隨著終端直接拉貨，明年相關出貨量可望迎來顯著放量。

鑫科並進一步由過往面板級封裝的方形載具，延伸拓展至市場需求量更大的圓形金屬載具，成功擴大載具產品組合。

鑫科透露，整體市場用量規模龐大，隨著客戶端產線陸續上線採用，將為整體營運挹注穩定增長動能。

生醫材料布局方面，鑫科攜手國內硼中子捕獲治療（BNCT）設備廠禾榮科亦展現具體成效。鑫科為禾榮科特定關鍵材料的獨家供應商，受惠客戶在兩岸醫療治療設備市場拓展順利，帶動相關材料拉貨動能增溫。鑫科指出，該產品目前訂單能見度已直達2028年，未來隨著先進醫療應用市場逐步擴大，可望挹注長期動能。

因應高純度靶材及高階載具需求，鑫科評估明年大幅增加資本支出，升級先進製程設備。公司說明，受惠處分聯友金屬股票挹注充沛現金流，充裕資金將全力支援後續資本規劃。

展望後市，鑫科子公司中鋼精材第2季已順利轉虧為盈，下半年營運優於上半年。法人預期，在多元產品線支撐下，今年全年確定由虧轉盈，明年隨半導體靶材與各項載具新品放量，營運動能將全面起飛。

鑫科 面板 載具

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兆捷進擊半導體 業績增溫

鈺祥先進製程擴建與CaaS訂閱制發酵 看旺下半年與未來五年

兆捷科技通過交所董事會股票創新板上市審議

中石化拚轉型 資產活化、新能源、新材料多角化佈局

相關新聞

貿聯董座梁華哲：輝達 VR 開始出貨 今年營運再戰新高

貿聯-KY（3665）董事長梁華哲15日表示，輝達（NVIDIA）新一代架構Vera Ribin平台，即800 VDC的大電流產品開始出貨，該公司在高電壓領域非常領先，案子也非常多，隨著Interplex Datacom的併購案在下半年完成，將帶動產能、產品與技術三方面大躍進。第3季將優於第2季，全年營運再戰新高。

輝達帶旺北士科！「遠雄明玥」已揭露135筆 最高單價達126萬元

輝達（NVIDIA）進駐帶動北士科房市旺，遠雄（5522）布局北士科有成，旗下新案「遠雄明玥」逆勢創佳績，據實價登錄，已揭露達135筆，成為今年台北市成交最亮眼建案之一，最高每坪成交單價達126.76萬元。遠雄表示，該案目前已售近八成，將陸續揭露，目標今年完銷。

鑫科雙喜臨門 高純度半導體靶材、面板級封裝載具傳捷報

靶材大廠鑫科（3663）半導體前段製程靶材與面板級扇出型封裝（FOPLP）載具布局報捷，出貨喊衝，前段製程高純度靶材已送樣客戶驗證，FOPLP載具則打入美系終端大廠供應鏈、圓形晶圓載具也擴大供貨封測業者，營運成長動能看旺。

長榮航資安事件 營運不受影響 已重新檢視資安疑慮相關因子

長榮航空（2618）於14日發現有不明人士透過惡意IP入侵本公司內部資訊環境，並取得部分內部資料。公司發現異常後，第一時間啟動應變機制，採取必要的防護措施，將影響降到最低，並已主動通報相關主管機關，也會進行內部公告。

聯發科發布首款2奈米旗艦5G Agentic AI晶片－天璣9600 Pro

聯發科（2454）今（15日）發布天璣9600系列旗艦5G Agentic AI晶片－天璣9600 Pro及天璣9600 M，首批採用聯發科技天璣9600 Pro與天璣9600M晶片的智慧型手機將於近期上市。

兆捷科技通過交所董事會股票創新板上市審議

兆捷科技（6959）今（15）日獲臺灣證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為富邦證券，初次上市普通股股票承銷案將採詢價圈購作業，預計最快可於今年底前掛牌上市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。