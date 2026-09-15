Meta 在台推出訂閱制 「Meta One」個人方案199元起

Meta 15日宣布在台推出訂閱服務「Meta One」，涵蓋個人、AI進階、創作者與商家方案，首波支援IG、FB、WhatsApp與Meta AI超過50項功能。在台灣單一產品方案月費49元起、個人組合方案199元起（網頁版159元起）、商家與創作者方案459元起（網頁版369元起）。

Meta強調，旗下Facebook、Instagram、WhatsApp與Meta AI的核心功能與體驗維持免費，訂閱服務主要是解鎖更多高階功能。目前各項方案全球累計訂閱及試用人數已突破1,500萬人，首波涵蓋逾50項功能，未來將陸續拓展至Edits與AI眼鏡等產品。

今年稍早，Meta陸續推出單一產品方案Instagram Plus、Facebook Plus與WhatsApp Plus。隨著續用表現亮眼，相關功能持續升級。包括Instagram Plus新增自訂字型、指定瀏覽通知與訊息預覽；Facebook Plus加入Messenger客製化選項、深入的Reels數據與延伸心情圖案；WhatsApp Plus則測試對話與媒體備份空間及排程靜音的「專注時段」。

為滿足高運算需求，Meta One進一步推出核心方案（Core）與高級方案（Premium）等組合方案。兩者整合了各單一App功能，提供更充沛的額度，支援由Muse模型驅動的Meta AI圖像生成、編輯及影片生成，能更頻繁使用Instagram的Restyle與語音效果等工具。早期測試顯示，超過半數訂閱者同時使用AI與表達工具，AI進階能力成為訂閱的核心動能。

針對受眾經營與商業拓展，Meta One創作者與商家方案直接將專業工具與AI導入現有社群環境，功能涵蓋整合官網、實體地址與顧客評價的進階個人檔案、Reels醒目追蹤按鈕，以及自動發送追蹤邀請。此外，Meta Business Agent提供更高回覆用量，實現全天候即時客服。後續即將登場的Edits Plus亦將納入服務，提供跨裝置專案雲端同步與AI創意助理。

Meta One方案已於全球上線。在台灣，單一App方案月費自49元起，個人組合方案自199元起（網頁版159元起），創作者與商家組合方案自459元起（網頁版369元起）。方案內容、價格與權益可能因地區、App及帳號而異。