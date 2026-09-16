Meta在台推訂閱服務

Meta昨（15）日宣布，在台推出訂閱服務「Meta One」，涵蓋個人、AI進階、創作者與商家方案，首波支援IG、臉書、WhatsApp與Meta AI逾50項功能。在台灣，單一產品方案月費49元起、個人組合方案199元起（網頁版159元起）、商家與創作者方案459元起（網頁版369元起）。

Meta強調，旗下臉書、Instagram、WhatsApp與Meta AI的核心功能與體驗維持免費，訂閱服務主要是解鎖更多高階功能。目前各項方案全球累計訂閱及試用人數已突破1,500萬人，首波涵蓋逾50項功能，未來將陸續拓展至Edits與AI眼鏡等產品。