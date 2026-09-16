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人氣不如往年…iPhone 18預購冷 我供應鏈同步面臨壓力測試

經濟日報／ 本報綜合報導
蘋果iPhone 18 Pro系列新機在美、中市場預購傳出人氣冷。記者黃筱晴／攝影
蘋果iPhone 18 Pro系列新機在美、中市場預購傳出人氣冷。記者黃筱晴／攝影

蘋果iPhone 18 Pro系列新機在美、中市場預購傳出人氣冷。美國市場預購起跑半小時，首次出現所有機型均未售罄；大陸市場則有電商開出比蘋果售價更低的價位，導致iPhone 18 Pro系列面臨「破發」。

法人指出，美國與大陸是iPhone銷售兩大主力市場，若新機賣太不動，恐不利蘋果後續備貨力道，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈同步面臨壓力測試。

陸媒《硅谷觀察》披露，iPhone 18 Pro系列新機上周末在美國開放預購，半小時後所有顏色、所有容量規格都能在9月18日發售當天送達，經過一天，也只有酒紅色和銀色的256GB，以及512GB版本的iPhone 18 Pro發售日期推遲了一周，其他規格依然能在首發日發貨。

蘋果過往發表年度新款iPhone並在美國預售起跑後，熱門規格通常在開售數分鐘內銷售一空，發貨日期迅速推遲到數周甚至一個多月後，今年的狀況與往年形成強大反差。

《硅谷觀察》指出，iPhone 18 Pro Max預售情況略好，但也不如往年。最先出現發貨推遲的版本是256GB酒紅色版本，開售約半小時後，發貨期推遲至9月29日至10月6日; 一小時後推遲至10月6日至13日。隨後冰川色、銀色、黑色的256GB配置也推遲至10月。

大陸市場也有雜音。《界面新聞》報導，iPhone 18 Pro系列預售開啟兩天後，9月14日在某電商平台顯示，256GB的iPhone 18 Pro售價已降至人民幣9,099元，較蘋果官網人民幣9,999元便宜人民幣900元。這是iPhone新機連續第三年在大陸電商平台出現上市即破發的情況。

iPhone 18 iPhone 18 Pro 供應鏈 蘋果

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